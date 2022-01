Life

“Το Πρωινό”: ο Δημήτρης Μοθωναίος για τις καταγγελίες και την μητέρα του (βίντεο)

Τι είπε για το κίνημα #MeToo και τις κακοποιήσεις, ο ηθοποιός που πέρσι προκάλεσε σάλο με τις αποκαλύψεις του. Τι εξομολογείται για την συμμετοχή του στην σειρά “Ήλιος” του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένος την Πέμπτη ο ηθοποιός Δημήτρης Μοθωναίος, ο οποίος είχε προκαλέσει αίσθηση στο Πανελλήνιο με όσα αποκάλυψε για την κακοποίηση από τον πατέρα του.

Αναφέρθηκε στις καταγγελίες που γίνονται αναφορικά με υποθέσεις κακοποίησης και ζήτησε από όλους να στηρίζουν την πλευρά των καταγγελλόντων, αν και όπως είπε μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις ψευδών αναφορών, που όμως δεν μπορεί να αποτελέσουν λόγο να μην ενθαρρύνονται όλοι να μιλούν ανοιχτά για όσα βιώνουν.

Ο ηθοποιός μίλησε με ευγνωμοσύνη για την μεγάλη αγκαλιά που έχουν ανοιξει για εκείνον άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, μετά τις αποκαλύψεις που έκανε για τον προσωπικό «Γολγοθά» του, μιλώντας πέρσι στην Φαίη Σκορδά, ενώ μίλησε και για την σχέση με την μητέρα του.

Ακόμη, εξέφρασε την χαρά του για την συμμετοχή στην καθημερινή σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1 και την χαρά του που υποδύεται έναν κακό στον ρόλο του Στέφανου Βάλβη, καθώς και για την συμμετοχή του σε ταινία που γυρίστηκε στην Σανγκάη και πρόκειται να προβληθεί σύντομα στους κινηματογράφους.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Δημήτρης Μοθωναίος στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





