Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” κάνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Ποιοι θα είναι οι πιο ωφελημένοι της ημέρας.

Για μια Πέμπτη που φέρνει καλά νέα, αλλά και ανατροπές, έκανε λόγο στις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις της η Λίτσα Πατέρα, στην ενότητα για τα ζώδια στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος έρχονται καλά νέα κυρίως για τους Σκορπιούς, ενώ η ημέρα φέρνει εξελίξεις σε ότι αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία και με τα παιδιά, αλλά και με ανακαλύψεις.

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πως από το απόγευμα θα υπάρξουν καλά νέα για διάφορους τομείς, τους οποίος ανέφερε αναλυτικά.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





