“Πράσινα ταξί”: επιδότηση για ηλεκτροκίνηση

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για την επιδότηση σε ταξί. Το ύψος του ποσού και η περιγραφή του προγράμματος.

Για την ηλεκτροκίνηση, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης των μεταφορών στην Ελλάδα, μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στο 5ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης.

Πρώτος άξονας του σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί η ανανέωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοινωνίες.

Ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό ότι «ειδικά για τα ταξί ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μία δεύτερη ενίσχυση, να ξεκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα 'Πράσινα Ταξί', το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και χρηματοδοτεί την αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων Ταξί με αμιγώς ηλεκτρικά. Και το σύνολο της επιδότησης για τα ταξί μπορεί να ξεπερνά και τις 20.000 ευρώ, δηλαδή είναι μία επιδότηση πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Παράλληλα, εκπονείται σχέδιο εγκατάστασης υποδομών φόρτισης στις πιάτσες ταξί, με προτεραιότητα σε αυτές που το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ το επιτρέπει, χωρίς να γίνει σημαντική επαύξηση ισχύος».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι τα κίνητρα που έχουν ήδη δοθεί για την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών Ι.Χ. και δικύκλων, έχουν επιφέρει αποτελέσματα: Το 2021 ταξινομήθηκαν 6.967 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν το 2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις 480. Το ποσοστό της αγοράς, από το 0,4% του 2019 εκτινάχθηκε σχεδόν στο 7%.

«Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα είναι η χώρα της ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων», επισήμανε.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και στον τομέα των δημόσιων μεταφορών. «Ο διαγωνισμός για τα πρώτα 770 από τα 1.300 νέα λεωφορεία που έχουμε προκηρύξει και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτό τον στόχο. Τα νέα λεωφορεία θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε υβριδικά και CNG», υπενθύμισε και επισήμανε πως όταν βγουν στους δρόμους τα νέα οχήματα, η Αθήνα θα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη αναλογία ηλεκτρικών λεωφορείων.

1.200 σημεία φόρτισης πανελλαδικά

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση -και εξίσου σημαντικός- είναι οι υποδομές για εύκολη φόρτιση. Ένα ζήτημα, που όπως επισήμανε και ο κ. Καραμανλής, απασχολεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι από τα 58 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης που υπήρχαν πανελλαδικά το 2019, σήμερα έχουν φτάσει τα 1.200. «Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια εικοσαπλασιάσαμε τα σημεία φόρτισης», σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό συντέλεσε και η συμφωνία που πέτυχε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τους παραχωρησιούχους των βασικών αυτοκινητοδρόμων στη χώρα μας.

«Σήμερα το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας μας διαθέτει κάλυψη με φορτιστές των 50kW και άνω, σε πυκνότητα ως και 60χλμ», τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Στόχος μας είναι το 2025 να έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο που θα προσεγγίζει τα 12.000 σημεία φόρτισης και το 2030 να έχουμε φτάσει τους 25.000 φορτιστές πανελλαδικά».

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και εφαρμογή στο κινητό για τους φορτιστές

Προκειμένου δε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου φόρτισης και η μέγιστη διευκόλυνση των χρηστών, τίθεται σε εφαρμογή ο τρίτος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Η υλοποίηση του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η) που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους μήνες.

«Το πρώτο βήμα είναι ότι συγκροτούμε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το δίκτυο των δημοσίων προσβάσιμων φορτιστών, όπως είναι που βρίσκονται, δηλαδή η γεωγραφική τους θέση, η διαθεσιμότητα, το κόστος και ο τρόπος πληρωμής. Και το δεύτερο βήμα είναι ότι θα παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ειδική εφαρμογή, ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση από το κινητό του σε όλες αυτές τις πληροφορίες και να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του», εξήγησε ο κ. Καραμανλής.

Τέταρτος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη προχωρήσει, από τον Ιούλιο 2021, στην έκδοση ΚΥΑ που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία συνεργείων ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες που θα καθορίζουν τόσο τα απαιτούμενα προσόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και τα σημεία ελέγχου ηλεκτρικών οχημάτων στα ΚΤΕΟ.

Στο σημείο αυτό ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν και άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. «Γιατί η ηλεκτροκίνηση δημιουργεί ένα νέο οικοσύστημα ειδικοτήτων και εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών που το επόμενο διάστημα αναμένουμε να δημιουργεί όλο και περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης», σημείωσε.

Η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε επίσης ότι η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέλαβε τίποτα απολύτως χειροπιαστό στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

«Ως το 2019, ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν υπήρχε καν ως θέμα στην ατζέντα. Ειδικά η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Παρά το γεγονός ότι ήθελε να εμφανίζεται ως «πράσινη» και φιλική προς το περιβάλλον…», σχολίασε.

«Αντιθέτως, σήμερα, η Κυβέρνηση η δική μας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εφαρμόζει ήδη πράσινες πολιτικές σε μία σειρά θεμάτων και ιεραρχούμε πολύ ψηλά τη λεγόμενη "πράσινη ατζέντα"», πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

Σχολίασε επίσης ότι «από την άλλη πλευρά, ίσως και εξαιτίας αυτής της αντιμετώπισης του θέματος από την προηγούμενη κυβέρνηση, η επικρατούσα αντίληψη στη χώρα μας -κακά τα ψέματα- ήταν πάνω κάτω ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί κάτι σαν περιττή πολυτέλεια. Ένα «σπορ για λίγους».

Και ο κ. Καραμανλής κατέληξε: «Εμείς, λοιπόν, απαντάμε πως αν η ηλεκτροκίνηση μέχρι χτες ήταν πράγματι για τους λίγους, αυτό αλλάζει και πρέπει να αλλάξει. Μία μετάβαση πιο φιλική στο περιβάλλον και πιο οικονομική δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων.

Γι΄ αυτό και κάθε μέρα που περνά, καταφέρνουμε να γίνεται όλο και περισσότερο προσβάσιμη η ηλεκτροκίνηση στους πολλούς. Ώστε μια μέρα, η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας να γίνει προσιτή σε όλους. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Και νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια είναι ότι θα τον καταφέρουμε».

