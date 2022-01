Παράξενα

Τόνγκα: Επέζησε κολυμπώντας 27 ώρες μετά το τσουνάμι

Πώς 57χρονος στην Τόνγκα που παρασύρθηκε από το τσουνάμι επέζησε, κολυμπώντας επί 27 ώρες!

Ένας 57χρονος άνδρας από την Τόνγκα επέζησε έχοντας κολυμπήσει περίπου 27 ώρες αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα κατά το καταστροφικό τσουνάμι που προκλήθηκε το Σάββατο μετά την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χα'απάι το Σάββατο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και προκάλεσε κύματα τσουνάμι σε όλο το αρχιπέλαγος καταστρέφοντας χωριά, θέρετρα και πολλά κτίρια, ενώ έριξε και τα δίκτυα επικοινωνίας αυτή της μικρής χώρας των μόλις 105.000 κατοίκων.

Ο Λισάλα Φολάου, ο οποίος ζούσε στο μικρό απομονωμένο νησί Ατάτα με πληθυσμό 60 κατοίκους, παρασύρθηκε στη θάλασσα όταν τα κύματα έπληξαν τη στεριά περίπου στις 7 μμ του Σαββάτου είπε ο ίδιος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων της Τόνγκα Βroadcom Broadcasting.

Οπως είπε ο Φολάου έβαφε το σπίτι του όταν τον ειδοποίησε ο αδελφός του για το τσουνάμι και σύντομα τα κύματα είχαν ήδη μπει μέσα στο σαλόνι του.

Εκείνος σκαρφάλωσε πάνω σε ένα δέντρο για να γλιτώσει αλλά όταν κατέβηκε ένα άλλο μεγάλο κύμα τον παρέσυρε μακριά.

Ο 57χρονος λέει ότι έχει αποκτήσει αναπηρία και δεν μπορεί να περπατήσει καλά.

"Απλώς επέπλεα, χτυπιόμουν από τα μεγάλα κύματα που συνέχιζαν να έρχονται", είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό.

Κι ενώ συνέχιζε να επιπλέει, σιγά-σιγά κατάφερε να κολυμπήσει 7,5 χιλιόμετρα μέχρι το κεντρικό νησί Τονγκατάπου φθάνοντας στην ακτή 27 ώρες αργότερα, στις 10 πμ της Κυριακής.

Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του για να διασταυρώσει τα γεγονότα.

Η ιστορία του έγινε viral μεταξύ ομάδων από την Τόνγκα στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ατάτα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα της Τόνγκα, το Νουκου'αλόφα, ή αλλιώς 30 λεπτά με βάρκα, έχει σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί από το τσουνάμι που έπληξε τα νησιά.

Σκάφη του Ναυτικού της Τόνγκα εξακολοθούν να πραγματοποιούν έρευνες στα μικρότερα νησιά και να απομακρύνουν κατοίκους μεταφέροντάς τους στα μεγαλύτερα.

