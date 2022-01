Κοινωνία

Διεθνές κύκλωμα αναβολικών εξαρθρώθηκε στην Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυετής ήταν η παράνομη δράση του κυκλώματος εμπορίας αναβολικών και σκευασμάτων. Η δράση και η εξάρθρωση.

Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εμπορίας παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κύκλωμα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2017, δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση, εμπορία, διακίνηση, προμήθεια και χορήγηση σκευασμάτων, που περιείχαν παράνομες και απαγορευμένες αναβολικές και άλλες ουσίες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διάφορους χώρους ως αποθήκες των σκευασμάτων, γυμναστήριο και κατάστημα πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής για την περαιτέρω διακίνηση και πλαστές συσκευασίες με στοιχεία νόμιμων φαρμακοβιομηχανιών, στις οποίες τοποθετούσαν τα παράνομα σκευάσματα, καθώς και πλαστές ταινίες γνησιότητας του ΕΟΦ.

Παράλληλα, επεδίωκαν να αποκρύπτουν την προέλευση των εσόδων που αποκόμιζαν και να τα νομιμοποιούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων καθώς και δελτίων τυχερών παιχνιδιών, ενώ δήλωναν στις εταιρείες ταχυμεταφορών ψευδή στοιχεία αποστολέα και διευθύνσεις κατά την αποστολή δεμάτων.

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκτεινόταν και σε Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αποστολών δεμάτων.

Η προμήθεια των σκευασμάτων και των πρώτων υλών για τη συσκευασία τους πραγματοποιούνταν κυρίως από την Κίνα, τη Βουλγαρία και την Πολωνία.

Μεταξύ των πελατών της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, περιλαμβάνονται 27 αθλητές διαφόρων αθλημάτων, 10 γυμναστές - προπονητές, 10 ιδιοκτήτες γυμναστηρίων - χώρων άθλησης, ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής και ιδιοκτήτης φαρμακείου.

Σε ό,τι αφορά στην αποδόμηση της σπείρας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένων και ταυτόχρονων αστυνομικών επιχειρήσεων, με τη συνδρομή και στελέχους της Europol, προχθές, Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Ιωάννινα και Δράμα.

Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, οχήματα και εγκαταστάσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 135.000 δισκία - αμπούλες με αναβολικές και άλλες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες, 124.620 ευρώ, αεροβόλο πιστόλι και γεμιστήρα με 9 μεταλλικά σφαιρίδια, σιδερογροθιά και σουγιάς, 9 κινητά τηλέφωνα και ψηφιακός δίσκος αποθήκευσης, καθώς και μεγάλη ποσότητα υλικού συσκευασίας και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.Τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των κατασχεθέντων σκευασμάτων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)