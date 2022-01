Πολιτική

Εμβολιασμοί μαθητών - Φίλης: Το χρέος πέφτει σε μας

Τι αναφέρει σε παρέμβαση του ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον κορονοϊό, τα σχολεία και την εμβολιαστική θωράκιση των παιδιών.

Παρέμβαση για τον εμβολιασμό των μαθητών έκανε την Πέμπτη ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Nίκος Φίλης.

Μάλιστα, τιτλοφόρησε την παρέμβαση του με τις λέξεις «Το χρέος πέφτει σε μας».

Η παρέμβαση του Νίκου Φίλη

"Διαβάζω στο CNN ότι ο Μπολσονάρο της Βραζιλίας σαμποτάρει τον εμβολιασμό των νέων. Από την πρώτη μέρα εξάλλου, υποβάθμιζε την επικινδυνότητα της πανδημίας, αρνιόταν να λάβει μέτρα, δήλωνε ο ίδιος ανεμβολίαστος (και εξακολουθεί!), παρουσίασε τη δική του νόσηση ως επικοινωνιακό σόου. Σε όλα του, ένας παρακατιανός Τραμπ. Αλλά το να αποτρέπει γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, κομπάζοντας ότι δεν έχει εμβολιαστεί η 11χρονη κόρη του, δεν λέγεται μοναχά παθητική, εγκληματική ανευθυνότητα, είναι κάτι χειρότερο.

Το ρεπορτάζ παρακολουθεί τα πάθη μιας νεαρής μάνας, που κόντεψε να χάσει από κόβιντ την 9χρονη κόρη της, Μανουέλα. Και σώθηκε μεν το κορίτσι, αλλά με επιπτώσεις στην υγεία του που μπορεί να έχουν μόνιμες συνέπειες. Μας το λένε σε κάθε τόνο οι επιστήμονες, ξένοι και Έλληνες: δεν είναι απλή ίωση, αυτό που φέρνει η Όμικρον. Είναι ανεύθυνο να στέλνουμε μηνύματα «ήπιας νόσου» και «τελευταίου μιλίου». Δεν πρέπει να νοσήσετε. «Τρέλα να το επιδιώκει κανείς, για να αποκτήσει -δήθεν- ανοσία», φωνάζουν. Προφυλαχτείτε. Και προφυλάξτε τα παιδιά σας. Στην Βραζιλία, καταθέτει σοβαρός επιστήμονας, έχουν ήδη χαθεί περισσότερα παιδιά από κόβιντ από οποιαδήποτε άλλο λόγο και ασθένεια -πλην των τροχαίων ατυχημάτων. Θέλουμε να το δούμε στην Ελλάδα;

Καταλαβαίνω το δισταγμό κάποιων γονιών. Κανέναν απολύτως δεν κατηγορώ. Υπάρχουν ενήλικες που διστάζουν να εμβολιαστούν για διάφορους λόγους. Γνωρίζω όμως ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που, ενώ μπορεί να κάνει κάτι για το παιδί του, επιλέγει να μην το κάνει. Μόνο απέχθεια λοιπόν μου προκαλούν οι αφορισμοί, οι λοιδορίες και οι καταδίκες, που εδώ και καιρό εκτοξεύονται φθηνά από μια πλευρά των σόσιαλ. Ποτέ δεν θέλησα να κάνω «μάθημα», όποτε είπα κάτι για τον εμβολιασμό, μίλησα αποκλειστικά με το παράδειγμά μου.

Η κυβέρνηση δεν φρόντισε σε καμία φάση της πανδημίας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Και δεν θα το κάνει, ακόμα και τώρα που θρηνούμε αβάσταχτα νούμερα, αυτά που έχουν φέρει την Ελλάδα στην κορυφή θανάτων στη δυτική Ευρώπη. Είναι αποφασισμένη. Τι μένει; Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, και τα παιδιά μας, πολύ πιο ώριμα αυτά από όσο πολλοί πιστεύουν.

Ο εμβολιασμός των μαθητών, κάνει ασφαλέστερα τα σχολεία μας. Προστατεύει τους δασκάλους και τους καθηγητές, που στη χώρα μας είναι συγκριτικά προχωρημένης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα, αλλά προστατεύει και την οικογένεια: τα εμβολιασμένα παιδιά νοσούν με λιγότερο φορτίο και μεταδίδουν δυσκολότερα τη νόσο στους ενήλικες. Τη φέρνουν δυσκολότερα στην τάξη και στο σπίτι.

Σε άλλες χώρες, ο εμβολιασμός των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, τρέχει. Στις ΗΠΑ, 7 εκ. δόσεις έχουν χορηγηθεί σε παιδιά 5-11 ετών, χωρίς καμιά ουσιώδη παρενέργεια. Στην Ιταλία και τη Γαλλία ο εμβολιασμός των παιδιών και εφήβων ως 17 ετών βρίσκεται στο 25% -ένα στα τέσσερα. Στην Ισπανία πλησιάζει το 30% και βέβαια στην Πορτογαλία το έχει ξεπεράσει. Αλλά στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 15%! Δεν ευθύνεται ο απλός κόσμος, φυσικά. Αλλά στο βαθμό που πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, ως γονιός, σας καλώ να εμβολιάσετε τα παιδιά σας (από τη στιγμή φυσικά που ανήκουν στην ηλικία εμβολιασμού, και δεν υπάρχει αντίρρηση του γιατρού).

Να νοιαστούμε για την κοινωνία, να αποδείξουμε ότι ακούμε την επιστήμη και την λογική. Και να δώσουμε με αυτοπεποίθηση, όχι με φόβο, τους μεγάλους αγώνες που έρχονται".

