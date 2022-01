Οικονομία

Σεισμός στην Σάμο – Στεγαστική αρωγή: νέα διορία και αύξηση δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση των δικαιούχων πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και την νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Σε ανακοίνωση του οικονομικού επιτελείου αναφέρονται τα εξής:

«Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με την έκδοση σχετικής απόφασης (ΚΥΑ 6066 ΕΞ 2022, ΦΕΚ 69/Β/16-1-2022), προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασης για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τη στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση εντάσσονται στο μέτρο στήριξης και οι ιδιοκτήτες ακινήτου που επλήγη από τους ως άνω σεισμούς και βρίσκεται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β΄ 2094) συμπληρωματική απόφαση οριοθέτησης.

Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για ιδιοκτήτες ακινήτου που επλήγη από τους προαναφερθέντες σεισμούς, για όλους τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας https://arogi.gov.gr/, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συνοδευόμενες από το σχετικό Δελτίου Επανελέγχου του ακινήτου ή την Έκθεση Αυτοψίας ή το Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για μέχρι ένα ακίνητο ανά φαινόμενο και ειδικότερα για το ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον πρόκειται για κατοικία, η αίτηση μπορεί να αφορά μία κατοικία, την κύρια κατοικία, και εφόσον έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί σχετική αίτηση για στεγαστική συνδρομή στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής δεν χορηγείται στις περιπτώσεις που έχει ήδη εγκριθεί η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή σε ιδιοκτήτες κτιρίου που επλήγη από τους παραπάνω σεισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών, όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επισημαίνεται ότι:

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr).

Η αίτηση εκδίδεται σε αρχείο pdf με QR code, ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα η εγκυρότητά της.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι αξιολογούν τις ανάγκες και ανταποκρίνονται με νέα μέτρα όπου απαιτείται, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη στήριξη των πληγέντων από τους καταστροφικούς σεισμούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Ελπίδα”: κρύο, χιόνια και ισχυροί άνεμοι το Σάββατο

Missing Alert: Αγνοούμενος… νοσηλευόταν επί ημέρες σε νοσοκομείο

Βιασμός ανήλικης - Δικηγόρος ιερέα: το κορίτσι έχει ψυχολογικά προβλήματα (βίντεο)