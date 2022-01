Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για χιόνια και στην Αττική

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία "Ελπίς". Αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι

Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα «ΕΛΠΙΣ» (ELPIS) στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Το πρώτο καιρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο (22/1) και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1).

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά:

1) Χαμηλές θερμοκρασίες

Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη (26/1) οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

2) Χιονοπτώσεις

το Σάββατο (22/1) θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις ακόμα και πεδινές περιοχές αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Προς το βράδυ χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές. την Κυριακή (23/1) αναμένεται ύφεση των φαινομένων στα ηπειρωτικά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά διαστήματα οι πυκνές χιονοπτώσεις. τη Δευτέρα (24/1) οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. την Τρίτη (25/1) τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Θυελλώδεις Άνεμοι

Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατούν στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ).

