“Η Φάρμα”: η κόντρα Μπάστα – Τσουμελέκα και ο 2ος μονομάχος (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε στον ΑΝΤ1, ενώ οι παίκτες στην φάρμα μετρούν φίλους και χωρίζονται σε “στρατόπεδα”.

Η αρνητική ψηφοφορία για τον 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ θα γίνει απόψε στη ΦΑΡΜΑ και όλοι μετρούν συμμάχους και αντιπάλους. Νάιρα, Ανίτα, Μιχάλης, Σάσα και Κουτσαβάκης θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ποιος θα είναι, τελικά, ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο που θα μεταδοθεί το βράδυ στον ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό":

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1:

Η κόντρα μεταξύ Αθανασίας και Σάσας καλά κρατεί. Η Αθανασία λέει στη Μαρία ότι έχει «μπλεχτεί στον ιστό της αράχνης» και έχει παρασυρθεί από τη Σάσα.

Η Σάσα, από την άλλη, δηλώνει ότι έχει μπει στη ΦΑΡΜΑ για να περάσει καλά, ότι έχει μηδενίσει, αλλά από την άλλη θέλει να ανοίξει τα μάτια των παικτών γι’ αυτά που συμβαίνουν.

Ο Κουτσαβάκης, με την περιπαικτική διάθεση που τον διακρίνει, έχει καταλάβει ότι η Νάιρα φοβάται τα έντομα και της κάνει φάρσα.

Οι δουλειές, όμως, δεν σταματάνε και ο Μάνος θέλει να αποδείξει ότι κακώς έχασαν την προηγούμενη ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ότι αυτήν τη φορά θα τα καταφέρουν. Η Μαρία αμφισβητεί το κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη η ΑΠΟΣΤΟΛΗ και πιστεύει ότι ο Μάνος απλά δίνει εντολές χωρίς να έχει ουσιαστική συμβολή, ενώ ο Κουτσαβάκης σχολιάζει ότι οι εργασίες στη ΦΑΡΜΑ δεν γίνονται σωστά.

Οι 3 παίκτες, Χριστιάννα, Βασίλης, Νεόφυτος, που ανησυχούν για την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, προσπαθούν να βάλουν κάτω τα μαθηματικά και να δουν ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να βγει 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ.

Ο Νεόφυτος σχολιάζει την ιδέα του Βασίλη να ψηφιστούν μεταξύ τους οι 3 και να αφήσουν τους υπόλοιπους να καθορίσουν τον 2 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ. Παρότι συμφώνησε αρχικά μαζί του, θεωρεί ότι η ιδέα του Βασίλη έχει στόχο να προστατευτεί ο ίδιος. Για να ισχυροποιήσει αυτή του τη θέση αποκαλύπτει αυτό που του ζήτησε ο Βασίλης την προηγουμένη εβδομάδα, δηλαδή να τοv αφήσει ΑΡΧΗΓΟ στην περίπτωση που θα έφευγε.

ΜΟΝΟΜΑΧΟ. Παρότι συμφώνησε αρχικά μαζί του, θεωρεί ότι η ιδέα του Βασίλη έχει στόχο να προστατευτεί ο ίδιος. Για να ισχυροποιήσει αυτή του τη θέση αποκαλύπτει αυτό που του ζήτησε ο Βασίλης την προηγουμένη εβδομάδα, δηλαδή να τοv αφήσει ΑΡΧΗΓΟ στην περίπτωση που θα έφευγε. Ο Νεόφυτος θεωρεί ότι ο Βασίλης και ο Αστρινός έχουν αρχίσει να αγχώνονται για τις ψηφοφορίες, ενώ ήταν ήρεμοι στις προηγούμενες.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η πείνα γιατί οι προμήθειες είναι λιγοστές. Ο Αστρινός με τον Μάνο, μάλιστα, τσακώνονται για το ξύδι.

Η Σάσα ενημερώνει τον Βασίλη ότι κάποιοι σχολιάζουν ότι έχει φοβηθεί, χωρίς όμως να τους κατονομάζει.

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ εξελίσσεται σε ντέρμπι και αυτοί που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα είναι οι 3 νέοι παίκτες, Νάιρα, Ανίτα, και Μιχάλης.

Ποιος θα είναι, τελικά, ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

