Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: Πώς σώθηκε ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

Πώς σώθηκε ο έφηβος που επιχείρησε να αυτοκτονήσει, όταν σκότωσε κατά λάθος τον θείο του. Γιατρός αποκαλύπτει πως βγήκε νικητής στη "μάχη" της ζωής του.

Η οικογενειακή τραγωδία στην Άρτα όπου 16χρονος σκότωσε το θείο του στο κυνήγι από λάθος και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Συνέπεια του αυτοπυροβολισμού ήταν ο ανήλικος να τραυματιστεί βαρύτατα σε θώρακα και λαιμό, και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο Άρτας.

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε πνευμονεκτομή και για σχεδόν μία εβδομάδα νοσηλεύθηκε σε σταθερή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια για περίπου άλλη μία εβδομάδα στην Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου, απ’ όπου πήρε εξιτήριο στις αρχές της εβδομάδας.

Ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Άρτας, Παύλος Στασινός, εξηγεί στο karvasaras.gr, τον τρόπο που ο 16χρονος βγήκε νικητής στη μάχη της ζωής του. «Το απόγευμα της Κυριακής 2 Ιανουαρίου λάβαμε κλήση από το ΕΚΑΒ ότι επέβαινε άτομο σε βαριά κατάσταση από πυροβολισμό. Πραγματικά, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Δυστυχώς στο νοσοκομείο Άρτας και ειδικά στην χειρουργική κλινική έχουμε μεγάλη έλλειψη ιατρών και εφημέρευα μόνος μου με μία αγροτική ιατρό.

Κάλεσα αμέσως τους συναδέλφους, τον κύριο Παπαμιχαήλ και τον κύριο Μόσχο, δύο ειδικευόμενους, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο περιστατικό. Επρόκειτο για ένα θωρακοχειρουργικό περιστατικό, από τα οποία δεν αναλαμβάνει το νοσοκομείο Άρτας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης όμως αναλάβαμε το ρίσκο να τον χειρουργήσουμε, γιατί θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή του κατά τη διακομιδή».

Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σταθμίζουμε τα υπέρ και τα κατά του να μπει χειρουργείο ή να διακομισθεί ο ασθενής. Έχουμε βασικές γνώσεις θωρακοχειρουργικής και έχουμε ξανά χειρουργήσει επείγοντας θωρακοχειρουργικά περιστατικά, ποτέ τακτικά. Πρυτάνευσε η λογική ο 16χρονος να μπει στο χειρουργείο, αφού θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο ασφαλές για το παιδί».

Η πορεία του ήταν σταθερή. Μπήκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείρας για περίπου πέντε ημέρες και μετά στην χειρουργική κλινική, για να πάρει τελικά εξιτήριο προχθές».

