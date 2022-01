Τεχνολογία - Επιστήμη

Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου: Ανανέωση με ένα... κλικ

Ηλεκτρονικά πλέον η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου. Η διαδικασία.

Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από χθες το απόγευμα, Τετάρτης 19 Ιανουαρίου οι πολίτες. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, η αίτηση για την ανανέωση θα πραγματοποιείται με πολύ απλό τρόπο μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις».

Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet και μπορεί να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας του τόπου κατοικίας του. Μέσω της εφαρμογής, μπορεί να δει ηλεκτρονικά το σχετικό κόστος που ποικίλει ανάλογα με την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης καθώς και να πληρώσει με ηλεκτρονικό παράβολο. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας η βεβαίωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου με ενσωματωμένα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (QR, Κωδικός ασφαλείας) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο gov.gr στην θυρίδα του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα, ειδοποιείται με SMS και email για να τη λάβει μέσω της θυρίδας του.

Στο Μητρώο Μοτοποδηλάτων της ελληνικής αστυνομίας είναι καταχωρισμένες 1.419.923 ενεργές άδειες. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τις Ηλεκτρονικές Θυρίδες του gov.gr που έχουν αποδοθεί στις υπηρεσίες της Τροχαίας, επιτυγχάνοντας έτσι την εξάλειψη της απαίτησης για φυσική παρουσία του πολίτη στις Υπηρεσίες της Τροχαίας.

Όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, «η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας προχωρά. Ένα ακόμη βήμα έγινε σήμερα σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ανανέωση των αδειών μοτοποδηλάτων θα γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω του gov.gr. Η εξέλιξη αυτή απελευθερώνει από την γραφειοκρατία σημαντικό αριθμό αστυνομικών, οι οποίοι θα επιστρέψουν στην κύρια αποστολή τους, την ασφάλεια των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της απλούστευσης των διαδικασιών μέσω της ψηφιοποίησής τους. Οι ψηφιακές υπηρεσίες παράγουν διπλή ωφέλεια: αφενός οι πολίτες εξοικονομούν εργατοώρες, αποφεύγοντας την αναμονή σε ουρές· και αφετέρου η διοίκηση απαλλάσσεται από περιττή γραφειοκρατία. Με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία ώστε η ελληνική αστυνομία να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες, διαθέτοντας τους ανθρώπινους και υλικούς της πόρους για την ενίσχυση της ασφάλειας».

Να σημειώσουμε ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ελληνική Αστυνομία, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την Γενική Γραμματεία Ψηφιακή Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

