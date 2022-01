Κοινωνία

Δήμαρχος σε καταληψίες μαθητές: θα πληρώσετε τις ζημιές

Ο Δήμαρχος στέλνει τον λογαριασμό στους καταληψίες μαθητές, καλώντας τους να αποκαταστήσουν την δημόσια περιουσία που δεν διαφύλαξαν ως όφειλαν, στην διάρκεια της κατάληψης.

Κατεστραμμένα και αναποδογυρισμένα θρανία και καρέκλες, καμένα βιβλία αλλά και «απουσία» πολλών αντικειμένων διαπίστωσε ο διευθυντής του 1ου Λυκείου Παπάγου (το οποίο συστεγάζεται με το Γυμνάσιο) στην πρώτη του επίσκεψη εντός του κτιρίου, μετά το τέλος της εξαήμερης κατάληψης που είχε πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων (Δευτέρα 10 – Κυριακή 16 Ιανουαρίου) μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων από ομάδα μαθητών.

«Την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και των αντικειμένων που εκλάπησαν θα πρέπει να αναλάβουν οι μαθητές που συμμετείχαν στην κατάληψη, δεδομένου ότι όφειλαν να παραδώσουν τον χώρο στην κατάσταση που τον βρήκαν», τονίζει στην «Κ» ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, εννοώντας ότι θα πρέπει να πληρώσουν οι καταληψίες για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς «τα παιδιά που πραγματοποίησαν και συμμετείχαν στην κατάληψη απέτυχαν να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία, όπως όφειλαν».

Την ίδια στιγμή, ο διευθυντής του σχολείου έχει υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για όσα συνέβησαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της κατάληψης. Μικρές ζημιές σημειώθηκαν επίσης και στο 1ο Λύκειο Χολαργού, όπου την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε διήμερη κατάληψη, ενώ στην επίσης διήμερη κατάληψη, η οποία έληξε την προηγούμενη Τρίτη, στο 2ο Λύκειο Χολαργού (το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την Αγία Παρασκευή στον λόφο Τσακού), οι μαθητές αποχώρησαν χωρίς να προκαλέσουν φθορές.

«Καταστροφές έγιναν σε θρανία, καρέκλες, πόρτες, κάγκελα, τζάμια και μια τηλεόραση, ενώ οι καταληψίες άναψαν φωτιά εντός των δύο αιθουσών και έκαψαν βιβλία μαθητών και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παραμονή των μαθητών εντός αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα», σημειώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε επιστολή του προς τους γονείς. Οπως αναφέρει, έχουν επίσης κλαπεί δύο διαδραστικοί πίνακες, δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές με όλα τους τα εξαρτήματα και ένα laptop.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καλεί «τους γονείς των μαθητών που συμμετείχαν επί τόσες ημέρες στην κατάληψη (και οι οποίοι μαθητές δεν μπόρεσαν να διαφυλάξουν τον χώρο του σχολείου από τις ανωτέρω ακρότητες) να αναλάβουν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί εξηγώντας στα παιδιά τους το αποτέλεσμα τέτοιων παράνομων πράξεων που στερούν από την πλειονότητα των μαθητών το δικαίωμα στην εκπαίδευση επί έξι διδακτικές ημέρες, καθώς και απέναντι στους υπόλοιπους γονείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάληψη συμμετείχε μικρή ομάδα μαθητών του Λυκείου, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι εντός του σχολείου εισήλθαν και εξωσχολικοί κατά τη διάρκεια της κατάληψης. Προφανώς όσοι συμμετείχαν στην κατάληψη γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και πότε, τονίζουν γονείς των παιδιών.

Οι διαδραστικοί πίνακες που αφαιρέθηκαν από τις τάξεις κοστίζουν ακριβά και έχουν αγοραστεί από τον δήμο πριν από δύο χρόνια για όλα τα σχολεία, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Οπως τονίζει επίσης, τα αιτήματα των μαθητών που πραγματοποίησαν την κατάληψη, όπως η διενέργεια περισσότερων δωρεάν τεστ, αφορούσαν την κεντρική διοίκηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο Δήμος.

