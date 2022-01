Αθλητικά

Australian Open: Ο Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Κύργιο

Ο Ρώσος πιστοποίησε την ανωτερότητα του και πέρασε στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Στον β΄ γύρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Νικ Κύργιου στο εφετινό Australian Open. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός είχε την υποστήριξη του κοινού στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα», η οποία ήταν γεμάτη στο 50% της χωρητικότητάς της, λόγω των μέτρων για την πανδημία, ωστόσο δεν κατάφερε να αποκλείσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος, ο οποίος είναι Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 7-6(1), 6-4, 4-6, 6-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «32», παραμένοντας στη διεκδίκηση του δεύτερου τίτλου της καριέρας του σε τουρνουά γκραν σλαμ μετά το περυσινό US Open.

Στον τρίτο γύρο ο Μεντβέντεφ θα αναμετρηθεί με τον 26χρονο Ολλανδό, Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ, ο οποίος προκρίθηκε στους «32» λόγω εγκατάλειψης του Γάλλου Ρισάρ Γκασκέ και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το τρίτο σετ. Ο φαν ντε Ζάντσουλπ έχασε το πρώτο σετ με 6-4, πήρε το δεύτερο με 6-0, ενώ τη στιγμή της διακοπής προηγείτο 4-0 στο τρίτο σετ.

«Ήρθα για να νικήσω σε αυτό το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα» δήλωσε μετά τον αγώνα ο Μεντβέντεφ και συμπλήρωσε, «Δεν είναι εύκολο όταν σε αποδοκιμάζουν ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο σερβίς. Έπρεπε να μείνω ήρεμος».

