5G: Ανησυχία και ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ - Τι ισχύει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν να ανασχεδιάσουν ή να ματαιώσουν πτήσεις στις ΗΠΑ. Το φάσμα 5G που αδειοδοτήθηκε στην Ευρώπη και οι διαφορές.



Μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν να ανασχεδιάσουν ή να ματαιώσουν πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την ανάπτυξη σήμερα στη χώρα δικτύων 5G η οποία έχει δημιουργήσει ανησυχίες για την ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσαν πως θα καθυστερήσουν τμήματα αυτής της ανάπτυξης.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως ενδεχόμενες παρεμβολές από τα δίκτυα 5G θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ραδιοενδείκτη υψομέτρου, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσγειώσεις με κακοκαιρία σε ορισμένα αεριωθούμενα, και αεροπορικές εταιρείες λένε πως το Boeing 777 είναι μεταξύ των μοντέλων στα οποία επικεντρώθηκε αρχικά η προσοχή.

Παρά την ανακοίνωση από τις εταιρείες AT&T και Verizon ότι θα αναστείλουν την ανάπτυξη δικτύων 5G κοντά σε αεροδρόμια, αρκετές αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν στην ακύρωση πτήσεων ή άλλαξαν το μοντέλο των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν στις πτήσεις αυτές.

Τι ισχύει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το φάσμα 5G που αδειοδοτήθηκε στην Ευρώπη είναι διαφορετικό και πιο χαμηλό από το αντίστοιχο στην Αμερική είναι κοντά δηλαδή στα 3,5 gigahertz όταν στην Αμερική είναι λίγο πιο ψηλά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα 4,2 gigahertz αρχίζουν οι επηρεασμοί στα αλτίμετρα αεροσκαφών. Σύμφωνα, πάντως, με τους ειδικούς υπάρχει ουδέτερη περιοχή φάσματος μεταξύ 5g και επηρεασμού αλτίμετρων στα αεροσκάφη.

Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει θέμα για Ελλάδα και Ευρώπη. Ταυτόχρονα οι συχνότητες δηλώνονται και αδειοδοτούνται από την ΥΠΑ. Δεν θα υπάρχουν παρεμβολές, ενώ η ΗΠΑ μελετά το ενδεχόμενο κάποιας επίπτωσης από το φάσμα της που δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί.

