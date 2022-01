Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: Τα νέα πρόσωπα σε θέσεις “κλειδιά”

Ποιοι είναι οι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη που τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης στο Κίνημα Αλλαγής.



Τα νέα πρόσωπα που αποτελούν τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σε θέσεις ευθύνης στο Κίνημα Αλλαγής ανακοινώθηκαν την Πέμπτη το μεσημέρι.

Με απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής τοποθετούνται:

Εκπρόσωπος Τύπου, ο μέχρι σήμερα διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μάντζος.

Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, η δικηγόρος και Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου Αναστασία Σιμητροπούλου.

Επικεφαλής της Επιτροπής για την Αυτοργάνωση του Κινήματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας.

Διευθύντρια του Γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, η δικηγόρος Έλενα Αναστασίου.

Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Θανάσης Γλαβίνας

Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού για το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής, η Μάρα Κουκουδάκη.

Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Ευάγγελος Αργύρης.

Ακολουθούν τα αντίστοιχα βιογραφικά: Δημήτρης Μάντζος - Εκπρόσωπος Τύπου Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982. Δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο και υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, από τον Ιούλιο 2019 έως σήμερα. Από το 2015 υπηρέτησε στη Βουλή ως συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, με κύριο αντικείμενο τα ζητήματα Δικαιοσύνης και Θεσμών. Την περίοδο 2011-2014 απασχολήθηκε ως σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη δικαστική συνδρομή. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και της Γραμματείας του Τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος. Την περίοδο πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Θέσεων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τη Συνταγματική και Θεσμική Μεταρρύθμιση. Τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης και Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Μιλά αγγλικά και γερμανικά. Έγγαμος και πατέρας ενός οκτάχρονου γιου. Αναστασία Σιμητροπούλου - Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου Γεννήθηκε το 1983 και κατάγεται από τις Κροκεές Λακωνίας. Έχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή της Αθήνας και από τον Σεπτέμβριο του 2007 είναι μάχιμη Δικηγόρος, έχοντας από το 2010 δημιουργήσει το δικό της Δικηγορικό Γραφείο στον Άλιμο Αττικής. Από το 2010 είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αλίμου. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας & νομικών θεμάτων από το 2014 έως το 2017. Έπειτα ανέλαβε Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Νομικής Υπηρεσίας, θέση που διατηρεί έως σήμερα. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων: Αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου (2013-2014), είναι Ιδρυτικό Μέλος του Ιδρύματος «Γρηγόρης Λαμπράκης». Επίσης, είναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (Συ.Δ.Μη.Π.)». (2020 έως σήμερα) Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Απόστολος Πάνας - Επικεφαλής της Επιτροπής για την Αυτοργάνωση του Κινήματος Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1979 στη Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Βουλευτής Χαλκιδικής, Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Είναι πτυχιούχος του τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έλενα Αναστασίου - Διευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού) στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου - Νομικό Τμήμα του πανεπιστήμιου Robert Schuman III. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου από το 2015 έως το 2017. Από το 2014 έως 2019 διετέλεσε Πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και Κέντρου της Αθήνας. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι έγγαμη και έχει δύο παιδιά. Μάρα Κουκουδάκη - Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού Γεννήθηκε το 1982 στον Πειραιά, όπου και μεγάλωσε. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα από τα φοιτητικά της χρόνια έως σήμερα. Τα χρόνια που σπούδασε στο ΤΕΙ Αθήνας και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στην ΠΑΣΠ. Το 2007 εκλέχθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζοντας την πολιτική της δράση εκλέχθηκε το 2015 στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και υπήρξε υποψήφια βουλευτής το ίδιο έτος στην Α’ Πειραιά. Από τη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής συμμετέχει σε όλα τα κεντρικά όργανα και είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά και είναι έγγαμη. Θανάσης Γλαβίνας - Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γεννήθηκε το 1987 στη Θεσσαλονίκη. Είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε από την Νομική Σχολή της Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Ευρωπαϊκό δίκαιο στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ., της Βόννης και του Γκρατς. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου και διενεργεί φροντιστηριακού μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Επίσης έχει διατελέσει υπότροφος στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή και συνεργάτης βουλευτή του SPD στο Βερολίνο, ενώ έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. Βαγγέλης Αργύρης - Υπεύθυνος Επιτροπής Ψηφοδελτίων Γεννήθηκε στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων το 1952. Σπούδασε στη Σχολή Μηχανολόγων Υπουργείου Βιομηχανίας. Από το 1982 έως το 2000 διετέλεσε Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ από το 1990 έως το 1993. Επίσης, έχει διατελέσει υφυπουργός Γεωργίας από το 2000 έως το 2004 και εκλεγόταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 1993 έως το 2012. Από το 2009 έως το 2012 διετέλεσε Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών.