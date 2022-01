Τεχνολογία - Επιστήμη

Όμικρον: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για κρούσματα, σχολεία και εμβόλια (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, την κατάσταση στο ΕΣΥ, τα σχολεία και τα εμβόλια.

Ο Ant1news.gr αναμετέδωσε απευθείας από το Υπ. Υγείας, την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, από τους:

Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

, Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωνξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωνξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

άνθρωποι που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, πρέπει να σπεύσουν όλοι να κάνουν την τρίτη δόση, καθώς φαίνεται πως η τρίτη δόση μας ενισχύει σημαντικά», Μίνα Γκάγκα. υπογράμμισε η «Βλέπουμε πως καταλήγουν ασθενείς που δεν είναι εμβολιασμένοι και τελευταία και, πρέπει να σπεύσουν όλοι να κάνουν την τρίτη δόση, καθώς φαίνεται πως η τρίτη δόση μας ενισχύει σημαντικά»,

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τις μεταλλάξεις και τα κρούσματα στην Ελλάδα, που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΕΟΔΥ.

