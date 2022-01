Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σπέτσες: Κλείνουν όλα τα σχολεία με εντολή του δημάρχου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου προκειμένου να υποβληθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και να γίνει απολύμανση.

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις Σπέτσες, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου.

Ο δήμαρχος Σπετσών, Παναγιώτης Λυράκης, προχώρησε στην απόφαση αυτή, μετά τον εντοπισμό πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στο νησί.

Αύριο τόσο οι μαθητές όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων θα προβούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με τη διενέργεια self και rapid τεστ ενώ πρόκειται να απολυμανθούν όλα τα σχολικά κτήρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη: Στην φυλακή ο 46χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Λουτράκι: νεκρό βρέφος λίγων μηνών

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση