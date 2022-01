Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμοί - Γκάγκα για τρίτη δόση: πεθαίνουν ασθενείς που την απέφυγαν

Τι επεσήμανε η Αναπλ. Υπουργός Υγείας για τις απώλειες κρουσμάτων που δεν έχουν ενισχύσει τον οργανισμό τους με την “αναμνηστική δόση”. Γιατί επιμένει η πίεση στο ΕΣΥ.

«Η πανδημία φαίνεται να είναι σε ένα σταθερό μέτρο, αλλά σε ένα υψηλό μέτρο», είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, στην διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα.

Όπως προσέθεσε η κ. Γκάγκα, «τα κρούσματα είναι σταθερά, αλλά ψηλά. Τα νοσοκομεία πιέζονται, είναι πολλά τα κρούσματα και πολλές οι εισαγωγές», τονίζοντας πως απαιτείται προσοχή τις επόμενες εβδομάδες και πιστή τήρηση των μέτρων».

«Βλέπουμε πως καταλήγουν ασθενείς που δεν είναι εμβολιασμένοι και τελευταία και άνθρωποι που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, πρέπει να σπεύσουν όλοι να κάνουν την τρίτη δόση, καθώς φαίνεται πως η τρίτη δόση μας ενισχύει σημαντικά», υπογράμμισε η Μίνα Γκάγκα.

«Μας προβληματίζει η πίεση στο σύστημα υγείας και η κούραση των ανθρώπων που δουλεύουν δύο χρόνια τώρα με όλα αυτά τα περιστατικά. Όμως, δεν έχει γίνει μονοθεματικό το ΕΣΥ, πιέζονται κάποια νοσοκομεία, μπορεί να έχει κλείσει ένα χειρουργείο, αλλά δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας κλινικών και νοσοκομείων. Σε ΥΠΕ υπάρχουν στοιχεία πως μόνο το 25% των περιστατικών αφορούν τον κορονοϊό και το 75% αφορά άλλες παθήσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Όπως είπε η Μίνα Γκάγκα, στην Ελλάδα έχουμε ελάχιστους θανάτους από την μετάλλαξη Όμικρον, προσθέτοντας πως «κάθε χρόνο έχουμε θανάτους από την γρίπη, έχουμε θανάτους από λοιμώξεις ακόμη και εάν είναι ήπιες. Εάν έχουμε 20.000 κρούσματα την ημέρα, είναι φυσιολογικό να έχουμε θανάτους, καθώς υπάρχουν συμπολίτες μας που είναι πολύ ευάλωτοι, μεγάλης ηλικίας ή με διάφορα προβλήματα ή παχύσαρκοι, καθώς κι αυτός είναι αρνητικός παράγοντας».

«Η προστασία από το εμβόλιο είναι πολύ μεγάλη, σύμφωνα με μελέτες προστατεύει από 20 έως 48 φορές περισσότερο τον οργανισμό», επεσήμανε η κ. Γκάγκα.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, η Αν. Υπ. Υγείας είπε «στην Ελλάδα βΒάλαμε την τρίτη δόση στους τρεις μήνες από την δεύτερη, πολύ νωρίτερα από άλλες χώρες. Με δεδομένο το κύμα της πανδημίας που έχουμε τώρα, είναι ευτύχημα που είχαμε νωρίς την τρίτη δόση».

Η πλατφόρμα για τα χάρια

Σχετικά με τα χάπια για τον κορονοϊό και την καθυστέρηση στην έναρξη της διάθεσης τους, η κ. Γκάγκα είπε πως «τα φάρμακα είναι εδώ από τις 27 Δεκεμβρίου, τα φάρμακα είναι έτοιμα, η πλατφόρμα είναι έτοιμη, οι επιστήμονες είναι έτοιμοι, μένει να επιλυθούν διαδικαστικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει άδεια τα φάρμακα και για το πώς θα υπάρξει η έγγραφη συναίνεση του πολίτη. Σύντομα θα υπάρξει λύση, δεν θέλω όμως να δεσμευτώ ακριβώς για το πότε».

«Πιστεύω πως θα κάνουμε αυτό που λέμε «Πάσχα στο χωριό», αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να τηρούμε τα μέτρα και να προσέξουμε λίγο», ανέφερε η Μίνα Γκάγκα

