Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Ένας στους 3 στις ΜΕΘ είναι κάτω των 60 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα στην χώρα και πόσο μειώθηκε το ποσοστό θετικότητας. Μήνυμα προς όλους να κάνουν την αναμνηστική δόση.



Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τις νοσηλείες στα νοσκομεία μίλησε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας.

Όπώς είπε τα ενεργά κρούσματα σήμερα είναι 170.000, κάνοντας λόγο για μείωση του δείκτη θετικότητας την τελευταία εβδομάδα στο5,7% από 9%, ενώ ανέφερε ότι αυξήθηκε το ιικό φορτίο σε Κρήτη και Αχαΐα.

Η κ. Παπαευαγγέλου έκανε λόγο, επίσης, για σταθεροποίηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία αλλά και στον αριθμό των διασωληνωμένων στην Ελλάδα. Τόνισε, ακόμα, ότι το 1/3 αυτών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, είναι κάτω των 60 ετών. «Κανείς δεν είναι άτρωτος» τόνισε με και σημείωσε ότι το 93,4% των θανάτων αφορά σε ανθρώπους που είτε δεν είχαν εμβολιαστεί καθόλου, είτε δεν πρόλαβαν να κάνουν την αναμνηστική δόση του εμβολίου.

Η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε επίσης την σημασία του εμβολιασμού και με την αναμνηστική δόση. Ο εμβολιασμός προστατεύει τους εφήβους αλλά και τα παιδιά 5 - 11 ετών ανέφερε.

Το 80-90% των νέων κρουσμάτων είναι με την μετάλλαξη Όμικρον αλλά η μετάλλαξη Δέλτα εξακολουθεί να κυκλοφορεί και πιέζει το ΕΣΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: Τα νέα πρόσωπα σε θέσεις “κλειδιά”

Λουτράκι: νεκρό βρέφος λίγων μηνών

Νέα φορολοταρία: πότε κληρώνει, πόσα πληρώνει