Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Πέθανε βρέφος 52 ημερών

Το βρέφος έδινε μάχη από 12 ημερών. Είναι το 6ο ανήλικο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας. Τι δήλωσε η Μίνα Γκάγκα.

Ένα βρέφος μόλις δυο μηνών κατέληξε σήμερα εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το κοριτσάκι 52 ημέρων έχασε τη ζωή του από κορονοϊό στην εντατική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Το βρέφος έδινε μάχη από 12 ημερών. Στις 12 Δεκεμβρίου το πήγαν οι γονείς του στο νοσοκομείο, ήταν σε σοβαρή κατάσταση και 3 μέρες μετά διασωληνώθηκε. Είναι το 6ο ανήλικο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας.

Για το θλιβερό περιστατικό με τον θάνατο βρέφους λίγων εβδομάδων στην Θεσσαλονίκη, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως «το μωρό γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου. Διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στις 12 Δεκεμβρίου και εισήχθη στην Μονάδα Νεογνών. Τα βρεφάκια είναι λιγότερο προστατευμένα, δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Από ότι κατάλαβα υπήρχε ανεμβολίαστο περιβάλλον, είναι κάτι που μας λυπεί πολύ, είναι κάτι που δεν θα θέλαμε να συμβαίνει».





