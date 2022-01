Κοινωνία

Ο ψευτογιατρός έλεγε πως θεραπεύει και την σκλήρυνση κατά πλάκας

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από δυο γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας που πείστηκαν και αφέθηκαν στις "θεραπείες" του "Δόκτορα Κόντος".



Δύο γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας που πείστηκαν πως η ασθένεια τους θεραπεύεται και αφέθηκαν στις "θεραπείες" του "Δόκτορα Κόντος" κατέθεσαν στην δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την πολυσχιδή δράση του 48χρονου ψευτογιατρού και των συγκατηγορουμένων του στην εξαπάτηση δεκάδων πολιτών.

Και οι δύο γυναίκες ήρθαν σε επαφή με τον κατηγορούμενο "Dr Kontos" σε μοναστήρι στο Πήλιο, όπου, όπως περιέγραψαν, αντιμετώπισαν εικόνα με δεκάδες πιστούς που συνέρρεαν για να τους εξετάσει σε έναν χώρο που είχε διαμορφωθεί σαν αναρρωτήριο, με ιατρικό κρεβάτι.

Η πρώτη μάρτυρας, εκπαιδευτικός, κατέθεσε ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση το 2011 και ελάμβανε ενέσιμη αγωγή χωρίς να εμφανίζει υποτροπές. Σύμφωνα με την μάρτυρα, το καλοκαίρι του 2016, στο επίμαχο μοναστήρι έμαθε από μία γερόντισσα ότι "ένας γιατρός επισκέπτεται τη Μονή και είχε θεραπεύσει μια μοναχή από καρκίνο και πως μπορεί να θεραπεύσει και τη δική μου ασθένεια".

Η μάρτυρας ανέφερε, πως όταν πήγε για να την δει ο κατηγορούμενος "είχε πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο στο μοναστήρι με τις εξετάσεις στα χέρια. Περίμεναν από το πρωί. Ο κ.Κόντος ήρθε μαζί με έναν άλλο κύριο. Πήγε, προσκύνησε και μετά πήγε σε ένα χώρο με ένα ιατρικό κρεβάτι και εκεί πήγαινε ο κόσμος, σαν αναρρωτήριο. Εγώ τον είδα τα μεσάνυχτα. Μου είπε ότι οι ενέσεις που κάνω μου δημιουργούν προβλήματα και ότι η σκλήρυνση θεραπεύεται. Τον ρώτησα τι σας χρωστάω και μου απάντησε «την αγάπη σου». Μου έδωσε ένα χαρτάκι με το mail του που έγραφε Νικόλαος Κόντος, Νευρογκολόγος-χειρουργός... Έκοψα τις ενέσεις την επόμενη κιόλας μέρα... Έπρεπε να κάνω νέα μαγνητική. Του έστελνα μηνύματα επειδή καθυστερούσε να μου στείλει τη διατροφή και εγώ στο μεταξύ είχα κόψει τις ενέσεις. Του έστελνα ευχές, αλλά δεν μου απαντούσε. Κάποια στιγμή μου απάντησε ότι ήταν διακοπές και τελικά μου πέρασε τη διατροφή σε ένα φλασάκι. Μετά κατάλαβα ότι την ίδια διατροφή την έστελνε σε όλους..." ανέφερε η μάρτυρας, λέγοντας επίσης πως μέσω της γερόντισσας προμηθεύτηκε τα φιαλίδια που άφησε για αυτήν στο μοναστήρι ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα περιέγραψε την ταλαιπωρία με τους πόνους στο στομάχι και στα πόδια που άρχισε να νιώθει ακολουθώντας στις αρχές του 2018 την "θεραπεία" που της έδωσε ο "διακεκριμένος ογκολόγος", ο οποίος όταν του ανέφερε τα προβλήματα που είχε αποκτήσει, την καθησύχαζε. "Με τα σταγονίδια είχα φοβερούς πόνους στο στομάχι, διπλωνόμουν. Μου είπε να μειώσω τις σταγόνες, αλλά θα καθυστερούσα τη θεραπεία. Κουβαλούσα μια σακούλα μπουκαλάκια, τα έβαζα στο ψυγείο του σχολείου, έκανα μάθημα με πόνους".

Όπως είπε στο δικαστήριο η μάρτυρας, ο "Δόκτορας Κόντος" της ζήτησε στην πορεία της "θεραπείας της", 3.320 ευρώ, τα οποία του παρέδωσε σε φάκελο σε γραφείο διαγνωστικού κέντρου στην Αθήνα, όπου πήγε μαζί με τον σύζυγό της. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεση της, "τον ρώτησα, 'πώς ανακαλύψατε τη θεραπεία;'. 'Αρχισε να μας λέει για τον δάσκαλό του που νόσησε από καρκίνο και μαζί με την ομάδα του βρήκαν θεραπεία. 'Θα με βρουν σε κανένα χαντάκι, θα επιτρέψουν οι φαρμακευτικές με τα δηλητήρια, να πω ότι βρήκα την θεραπεία;', μου είπε".

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι στα τέλη του 2018 είχε μία μεγάλη υποτροπή: "Μιλούσα σαν να έχω πάθει εγκεφαλικό. Τότε η νευρολόγος με έστειλε να πάρω κορτιζόνη. Δεν μπορούσα να περπατήσω ούτε 100 μέτρα...Πίστευα ότι δεν δούλεψε η θεραπεία του σε εμένα...Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν ήταν καν γιατρός. Αν έψαχνες στο διαδίκτυο υπήρχε όνομα Νικόλαος Κόντος στην Ελβετία, αλλά με άλλη φωτογραφία".

Κλαίγοντας η γυναίκα αναρωτήθηκε γιατί έπρεπε να υποστεί όλην αυτήν την ταλαιπωρία που είχε δυσμενή αντίκτυπο στην υγεία της: "Δεν καταλαβαίνω, γιατί έπρεπε να το υποστώ αυτό; Δεν ξέρω...Τα φάρμακα τα ελαφριά που έπαιρνα, δεν με πιάνουν τώρα. Αν δεν έπαιρνα αυτά που μου έδωσε, θα ήμουν όπως παλιά. Τώρα παίρνω πιο βαριά φάρμακα. Μου έχει ξετινάξει όλο το ανοσοποιητικό μου, κάθε 15 μέρες κάνω εξετάσεις, ελέγχω συνεχώς τα μάτια μου για ωχρά κηλίδα. Έχει επιδεινωθεί η κατάστασή μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό...".

Η δεύτερη ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας, κατέθεσε πως ο "Δόκτορας Κόντος" της είπε, στο μοναστήρι όπου τον είδε, πως είναι πολύ τυχερή που δεν έχει ξεκινήσει θεραπείες. "Μου είπε ότι θα το νικήσουμε το τέρας και πως γρήγορα θα γίνω καλά. Μου έδωσε κάτι σταγόνες και συμπληρώματα διατροφής. Πίστεψα ότι ήταν φοβερός γιατρός. Στο μοναστήρι έκαναν ουρές για να τον δουν".

Η μάρτυρας είπε στο δικαστήριο πως δεν αντιλήφθηκε να επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της από τις "θεραπείες" του κατηγορούμενου αν και, όπως είπε, σε πρόσφατες μαγνητικές εξετάσεις εμφάνισε έναν όγκο. Η γυναίκα κατέθεσε πως συνολικά πλήρωσε στον "Dr Kontos" 30 χιλιάδες ευρώ. Σημείωσε μάλιστα, πως μία από τις πληρωμές έγινε σε γραφείο ιδιωτικής κλινικής στην Αθήνα, όπου του έδωσε τα χρήματα σε φάκελο.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 Ιανουαρίου.

