Μητσοτάκης σε πρέσβεις: Η εποχή της εσωστρέφειας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί

Τι είπε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής για το 2022.



Στους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, απευθύνθηκε σήμερα για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε μαζί τους και άκουσε την οπτική τους από τις αποστολές όπου υπηρετούν, με το βλέμμα στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής για το 2022.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την επικοινωνία με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών της χώρας στο εξωτερικό και την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων και στόχων της εξωτερικής πολιτικής για το 2022, αποβλέπει στον συντονισμό της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών για την καλύτερη προώθηση των εθνικών στόχων και θέσεων. Μάλιστα, πρόθεσή του είναι η επικοινωνία αυτή σε ανώτατο επίπεδο να καθιερωθεί σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες και τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και της ελληνικής διπλωματίας για το 2022, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και εξωστρεφής χώρα που συνδιαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις, έχει λόγο και άποψη σε κάθε πολυμερές forum, είναι σε θέση να καινοτομεί, να δείχνει τον δρόμο και να βρίσκεται μπροστά από άλλες χώρες σε ευρωπαϊκές συζητήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19, αλλά και για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.

«Η εποχή της εσωστρέφειας, η εποχή της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2012. Και είναι σε θέση και πρέπει να διεκδικεί τον ρόλο που της αναλογεί στο διεθνές στερέωμα», σημείωσε ο πρωθυπουργός, αναλύοντας τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Μιας πολιτικής με ευρωπαϊκό πυρήνα, στη βάση της οποίας αναπτύσσονται παράλληλα καλές σχέσεις με κάθε διεθνή εταίρο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το αμοιβαίο συμφέρον. Και η οποία επεκτείνεται στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, ενδυναμώνει την υπερατλαντική συμμαχία και συνομιλεί ταυτόχρονα με ειλικρίνεια με πρωτεύουσες όπως η Μόσχα και το Πεκίνο.

Η εξωτερική πολιτική του 21ου αιώνα αφορά την ώσμωση της οικονομίας με την κλασική διπλωματία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στην ανάγκη ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της χώρας και στην οικονομική διπλωματία, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, καθώς και στην ανάγκη οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια επιτυχημένη τουριστική περίοδο το 2022. Σημείωσε δε ότι η εξωτερική πολιτική του 21ου αιώνα αφορά την ώσμωση της οικονομίας με την κλασική διπλωματία.

Υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν είναι μονοθεματική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας επανέρχεται στο επίκεντρο των περιφερειακών εξελίξεων τόσο στη Μεσόγειο, όσο και στα Βαλκάνια. «Μπορούμε και οφείλουμε να καταστούμε η ατμομηχανή της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της ευημερίας στα Βαλκάνια, να είμαστε ουσιαστικά παρόντες σε όλα τα επίπεδα» επισήμανε ο πρωθυπουργός, με αφορμή επισκέψεις που θα πραγματοποιήσει σε χώρες της περιοχής το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε «την ετοιμότητα της Ελλάδας για διάλογο με βάση τη διεθνή νομιμότητα», τονίζοντας παράλληλα ότι η χώρα μας είναι εξίσου έτοιμη να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, στόχο τον οποίο υπηρετούν οι συμφωνίες της Ελλάδας με χώρες της περιοχής, όπως η Ιταλία και η Αίγυπτος, οι τριμερείς συμπράξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η εμβάθυνση των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και οι αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

Σε εγρήγορση κάλεσε ο πρωθυπουργός τους εκπροσώπους της χώρας στο εξωτερικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σημασία οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία να μείνουν ανοικτοί σε όλα τα επίπεδα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει εντατικοποίηση των επαφών για θέματα στα οποία οι δύο χώρες οφείλουν και μπορούν να συνεργάζονται, τα οποία εμπίπτουν στη λεγόμενη «θετική ατζέντα», όπου η συνεργασία μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής.

Στην παρέμβασή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μίλησε για το Στρατηγικό Σχέδιο του ΥΠΕΞ για την περίοδο 2022-2026, ενώ οι επικεφαλής των αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν την οπτική από τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είναι διαπιστευμένοι.

Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την δεκαετία της κρίσης και πλέον ακολουθεί μια ενεργητική πολιτική με αυτοπεποίθηση. Κάλεσε τους εκπροσώπους της χώρας στο εξωτερικό να βρίσκονται σε εγρήγορση, γιατί, όπως τόνισε, «όπως έλεγε και συνάδελφός σας Γιώργος Σεφέρης, οι ευκαιρίες πάντα φαίνονται μεγαλύτερες όταν φεύγουν, παρά όταν έρχονται».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος με φυσική παρουσία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Σουρανή, η αρμόδια ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Διπλωματικό Γραφείο του πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

