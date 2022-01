Life

“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στα ελληνικά ροκ τραγούδια (βίντεο)

Ο ροκ ήχος περασμένων δεκαετιών έρχεται στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, για να μας ξυπνήσει αναμνήσεις από μια εποχή που όλοι αγαπήσαμε...



Το «VINYΛΙΟ» αυτής της Παρασκευής, το περιμέναμε πολύ καιρό γιατί είναι αφιερωμένο στα καλύτερα ελληνικά ροκ τραγούδια όλων των εποχών.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στις 20:00, παρουσιάζουν τραγούδια που αποτελούν το σάουντρακ της ζωής μας, τραγούδια που σημάδεψαν τα νεανικά μας χρόνια και συνεχίζουν, ανέγγιχτα από τον χρόνο, τη διαδρομή τους.

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ», αυτής της Παρασκευής, ένα αφιέρωμα στα καλύτερα ελληνικά ροκ τραγούδια που άφησαν εποχή.

