Missing Alert για 15χρονη

Συναγερμός για την εξαφάνιση της ανήλικης. Από ποια περιοχή χάθηκαν τα ίχνη της.



Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 15χρονης, αφγανικής καταγωγής από την περιοχή Γουδή.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του «στις 13/01/2022 και πρώτες πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Γουδή, η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.), 15 ετών, αφγανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/01/2022 για την εξαφάνιση της, Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.), 15 ετών και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.) έχει ύψος 1.65 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

