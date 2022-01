Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός “παραδόθηκε” στην Μακάμπι

Οι Πειραιώτες έμεινα πολύ μακριά από το αγωνιστικό πρόσωπο που έχουν δείξει μέχρι τώρα και ηττήθηκαν ευκολά από τους Ισραηλινούς.

Λάθη και αστοχία από τα 6.75 δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στο Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παραδίδεται με το τελικό 84-69 απέναντι στη Μακάμπι, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Με την αποψινή ήττα οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 12-7, με το οποίο ισοβαθμούν πλέον με Ούνικς Καζάν, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Στον αντίποδα, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-11.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-38, 66-56, 84-69

Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τρόπο να σταματήσει τον Κροάτη σέντερ της Μακάμπι, Άντε Ζίζιτς (23π., 6ρ.), για να γνωρίσει την ήττα με 84-69, στο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Μέχρι το ημίχρονο, παρά τα προβλήματα στην άμυνα και τις βεβιασμένες επιλογές στην επίθεση, η ομάδα του Πειραιά παρέμενε στη διεκδίκηση της νίκης χάρη στους Παπανικολάου (7π.), ΜακΚίσικ (9π.), Ντόρσεϊ (12π.) και Πρίντεζη (13π.).

Στην 3η περίοδο, όμως το επιμέρους σκορ 26-18 της Μακάμπι και η διψήφια διαφορά που οικοδόμησε η ισραηλινή ομάδα αποδείχτηκε μη αναστρέψιμη για τους Πειραιώτες που έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο καταρρέοντας και επιθετικά έως το τέλος του αγώνα. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη, μετά από 8 διαδοχικές ήττες. Οι Έβανς (14π.), Ουίλμπεκιν (13π.) και Νάναλι (11π.) ήταν επίσης διψήφιοι για τη Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 12-7, χάνοντας μία μοναδική ευκαιρία να μείνει μόνος 3ος ξανά λόγω της νίκης «δώρο» της Μονακό επί της Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη. Αντίθετα, συμβιβάζεται πλέον σε τετραπλή ισοβαθμία, ενώ αν η ΤΣΣΚΑ νικήσει αύριο την Αρμάνι στη Μόσχα, τότε οι Ρώσοι θα περάσουν αυτοί μόνοι τρίτοι. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ανέβηκε στο 8-11, αλλά η 8η θέση που εξασφαλίζει παρουσία στα πλέι οφ βρίσκεται δύο νίκες μακριά ακόμη.

Διαιτητές: Λάτισεβς (Λετονία), Πάντερ (Γερμανία), Τεπενιέρ (Γαλλία)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Ουίλμπεκιν 13 (3), Έβανς 14 (1), Κολοέιρο 8, Ουίλιαμς 4, Τέιλορ, Ρέινολντς 8, Σόρκιν, Ντιμπαρτολομέο 3 (1), Κοέν, Νάναλι 11 (3), Ζίζιτς 23, Ζιβ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ντόρσεϊ 12, Λαρεντζάκης, Φαλ 8, Σλούκας 7 (1), Μάρτιν, Βεζένκοφ 6 (1), Πρίντεζης 13 (1), Παπανικολάου 7 (1), Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 9 (1)

