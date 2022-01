Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Άρης και Λαμία άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς

Οι γηπεδούχοι αν και είχαν την καθολική υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έμειναν για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, άσφαιροι.

Ισόπαλοι δίχως τέρματα αναδείχθηκαν Άρης και Λαμία στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Άσφαιροι για τρίτο διαδοχικό ματς μέσα στο 2022 έμειναν οι παίκτες του Άκη Μάντζιου, την ανοδική της πορεία συνέχισε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι Θεσσαλονικείς πίεσαν από την αρχή. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν 11 τελικές προσπάθειες, ωστόσο μόνο η πρώτη και η τελευταία απείλησαν, ουσιαστικά, τον Μπόγκνταν Σαράνοφ: στο 8ο λεπτό ο Φαμπιάνο Λέισμαν προωθήθηκε και δοκίμασε το δεξί σουτ έξω από την περιοχή, με τον Βούλγαρο τερματοφύλακα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο 43’, στο φαλτσαριστό σουτ του Μπρούνο Γκάμα έπειτα από την πάσα του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η Λαμία, από την πλευρά της, προσπαθούσε – ανεπιτυχώς – να απειλήσει με κάποια αντεπίθεση.

«Εκρηκτικό» το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, αλλά μόνο αυτό... Ο Σαράνοφ πρόλαβε τον Σούντγκρεν που βγήκε μόνος του από πλάγια θέση μετά το υπέροχο τακουνάκι του Δημήτρου Μάνου, στην απέναντι εστία ο Χουλιάν Κουέστα διόρθωσε με υπερένταση – αλλά και τραυματίστηκε! – προ του Λαζάρ Ρόμανιτς το λάθος του Σούνγκρεν και ο Λούκας Σάσα σούταρε πάνω από τα δοκάρια στην εξέλιξη της φάσης – όλ’ αυτά μέσα σε ένα τρίλεπτο (49’-51’). Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους, με μοναδική αξιόλογη φάση την επέμβαση του Σαράνοφ στο σουτ του Κριστιάν Λόπεθ στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους για μια θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου στο «Αθανάσιος Διάκος», αφού όμως πρώτα παίξουν ξανά μεταξύ τους για τη 19η αγωνιστική της Super League στη Θεσσαλονίκη (23/1).

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Σούντγκρεν, Φαμπιάνο - Γκόλεμιτς, Μπεχαράνο, Νούνιες, Σαράνοφ.

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα (59’ Ντένις), Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Λούμορ, Τζέγκο (59’ Εντιαγέ), Σάσα, Μανσίνι, Μπερτόγλιο (74' Ιτούρμπε), Γκάμα (60’ Ματέο), Μάνος (73' Λόπεθ).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Γκόλεμιτς, Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Μπεχαράνο, Νούνιες (94' Αντέτζο), Καραμάνος (71' Μπανγκουρά), Τάιρον (64’ Τζανδάρης), Ρόμανιτς, Αραμπούλι.

