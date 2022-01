Κοινωνία

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Διπλό θα είναι το κύμα κακοκαιρίας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες τουλάχιστον πέντε ημέρες, σύμφωνα και με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αιτία θα είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού διπόλου ατμοσφαιρικών πιέσεων μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η επέκταση ενός πεδίου υψηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων πάνω από την Δυτική Ευρώπη και η παράλληλη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω από την Ανατολική Ευρώπη θα έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση βορειοδυτικών ανέμων που θα επιτρέψουν την μεταφορά πολύ ψυχρών και ξηρών αερίων μαζών προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ψυχρή εισβολή θα αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα μας από σήμερα (21/01) το απόγευμα από τα βόρεια και αναμένεται να επεκταθεί στα νότια έως και το τέλος του Σαββάτου 22/01, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο αναμένεται να έχει σαρώσει όλη τη χώρα.

Σήμερα, Παρασκευή, αναμένονται βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές και ασθενείς βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.

Χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα ορεινά της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας πάνω από τα 1.100-1.300 μέτρα. Από τις απογευματινές ώρες, με τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια, χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης σε πεδινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ μέσα στη νύχτα και της Θεσσαλίας. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -10 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από -11 έως 10, στην Ήπειρο από -6 έως 13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -1 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 13, στα νησιά του βόρειου Αιγαίου από -2 έως 12 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 6 Μποφόρ στα πελάγη και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μετά τις μεσημβρινές ώρες έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 Μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 5 Μποφόρ, ενώ στροφή των ανέμων αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις που γρήγορα θα ενταθούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 4 Μποφόρ και στο Θερμαϊκό έως 5-6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς.

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία «Ελπίς» αύριο Σάββατο

Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα «ΕΛΠΙΣ» (ELPIS) στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Το πρώτο καιρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο (22/1) και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1).

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά:

1) Χαμηλές θερμοκρασίες

Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη (26/1) οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

2) Χιονοπτώσεις

α) το Σάββατο (22/1) θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις ακόμα και πεδινές περιοχές αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Προς το βράδυ χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές.

β) την Κυριακή (23/1) αναμένεται ύφεση των φαινομένων στα ηπειρωτικά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά διαστήματα οι πυκνές χιονοπτώσεις.

γ) τη Δευτέρα (24/1) οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

δ) την Τρίτη (25/1) τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Θυελλώδεις Άνεμοι

Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατούν στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ).

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας για την επερχόμενη κακοκαιρία

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Χαρδαλιά για την επερχόμενη κακοκαιρία «Ελπίς», πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη, στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο διευθυντής Α΄ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος και ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος.

Όπως ανακοινώθηκε, έγινε ενημέρωση επί των μετεωρολογικών δεδομένων και των τελευταίων προγνωστικών μοντέλων και δόθηκαν κατευθύνσεις για την τήρηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, απόλυτης ετοιμότητας συνδρομής στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εξέλιξης των φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού με πιθανή εκδήλωση ακραίων φαινομένων, τηρούνται σε επιφυλακή τα προβλεπόμενα από το σχέδιο «Ξενοκράτης» και τα γενικά σχέδια της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά τμήματα και μέσα. Επιπλέον, από το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, όλα τα τμήματα «Δευκαλίων» θα τηρούνται σε ετοιμότητα επέμβασης και άμεσης απόκρισης στο μισό του προβλεπόμενου χρόνου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα όλα τα προβλεπόμενα ιπτάμενα και άλλα μέσα για την ανάληψη αποστολών επιτήρησης, καθώς και έρευνας και διάσωσης, εφόσον απαιτηθεί.

Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, προστίθεται στην ανακοίνωση, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό και παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για να παρέχει στην Πολιτική Προστασία κάθε δυνατή βοήθεια για την άμεση επέμβαση στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν από την επερχόμενη κακοκαιρία.

