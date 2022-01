Παράξενα

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Αεροπλάνο επέστρεψε γιατί αρνήτρια δεν έβαζε μάσκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα μισά της διαδρομής ήταν η πτήση από το Μαϊάμι προς το Λονδίνο, όταν επέστρεψε πίσω.

Αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι (ΗΠΑ) στο Λονδίνο (ΗΒ) έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου χθες Πέμπτη, διότι επιβάτιδα αρνήθηκε να βάλει τη μάσκα της, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας.

«Η πτήση 38 της American Airlines που συνέδεε το Μαϊάμι με το Λονδίνο επέστρεψε στο Μαϊάμι εξαιτίας του ότι πελάτισσα προκάλεσε πρόβλημα αρνούμενη να συμμορφωθεί προς την ομοσπονδιακή απαίτηση να φορά μάσκα», εξήγησε με ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Boeing 777 με 129 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος υποδέχθηκε, μόλις προσγειώθηκε, η αστυνομία του Μαϊάμι.

«Όταν το αεροσκάφος έφθασε στην πύλη αποβίβασης, η επιβάτιδα συνοδεύθηκε εκτός αεροσκάφους (από την αστυνομία του Μαϊάμι), χωρίς κανένα πρόβλημα», εξήγησε αξιωματικός της αστυνομίας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Η American Airlines από την πλευρά της ανέφερε ότι η πελάτισσά της που ενεπλάκη στο συμβάν εντάχθηκε στον «εσωτερικό κατάλογο» των προσώπων στα οποία αρνείται την επιβίβαση, «εν αναμονή περαιτέρω έρευνας».

Ο ρυθμιστικός φορέας της πολιτικής αεροπορίας στις ΗΠΑ, η FAA, είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο του 2021 πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των επιβατών οι οποίοι αρνούνται να φορέσουν μάσκα, καθώς το προσωπικό καμπίνας των εταιρειών βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλο αριθμό συμβάντων φραστικής –ενίοτε ακόμη και σωματικής– βίας από μέρους ανθρώπων που αρνούνταν να συμμορφωθούν προς αυτή την υποχρέωσή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο



Μαρούσι: Φωτιά κατέστρεψε εστιατόριο (εικόνες)

Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!