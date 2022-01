Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός: Τέταρτη κατάθεση για τη Γεωργία – Οι πιθανές ποινές για τους ύποπτους

Παρουσία ψυχολόγου καταθέτει για τέταρτη φορά η 24χρονη από τη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που αναμένεται να αλλάξουν την κατηγορία.

Έναν δρόμο με βαριές κατηγορίες που ανοίγουν το φάσμα της προσωρινής κράτησης και απειλούμενες ποινές που φτάνουν έως και τα ισόβια «στρώνει» για την παρέα των νεαρών γόνων γνωστών οικογενειών της Αθήνας, η 24χρονη κοπέλα που τους κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την βίασαν ανήμερα Πρωτοχρονιά σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Η δίωξη που έχει ασκηθεί για την υπόθεση καλύπτει το κομμάτι της έρευνας που αφορούσε μόνο ένα πρόσωπο το οποίο καταγγέλθηκε από την 24χρονη. Εφόσον καταγγέλλονται κι άλλα άτομα ή υπάρχει υπόνοια να της έριξαν κάτι στο ποτό της ή να την νάρκωσαν η κατηγορία θα αλλάξει. Οι τοξικολογικές εξετάσεις λοιπόν και κυρίως η δήλωση της 24χρονης πως θυμάται στο δωμάτιο που βιάστηκε δύο άτομα , αλλάζουν την ποινική πορεία της υπόθεσης.

Τι αλλάζει

Με βάση τις αρχικές καταθέσεις της 24χρονης την πρωτοχρονιά ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 27χρονο που συνελήφθη για:

– Βιασμό 336 ΠΚ παρ. 4_ : “ Όποιος τελεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη”.

-Ουσιαστικά δηλαδή ο νεαρός δεν προφυλακίστηκε γιατί το πλαίσιο ποινής έως 10χρόνια, προβλέπει επιβολή προσωρινής κράτησης, απολύτως κατ΄εξαίρεση

Αν όμως αποδειχτεί πως ήταν ομαδικός βιασμός τότε θα διωχθούν για:

– Βιασμό 336 ΠΚ παρ. 3 : “…Αν η πράξη έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού.. επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη”.

Αν ανιχνευθούν ουσίες, που όπως λέει τις χορήγησαν, τότε θα εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 338 (Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη) που αναφέρει πως:

Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί με αυτόν γενετήσια πράξη τιμωρείται με κάθειρξη.

Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται ακόμα και προ του φάσματος της προσωρινής κράτησης. Μάλιστα αυτό μπορεί να αφορά και τον νεαρό που ήδη έχει απολογηθεί και αφεθεί ελεύθερος, καθώς με διάταξη του ανακριτή που έχει αναλάβει τη δικογραφία, μπορεί να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι (λόγω τυχόν ύπαρξης επιπλέον επιβαρυντικών στοιχείων που συγκροτούν προϋποθέσεις του νόμου) με προσωρινή κράτηση.

Τι απαντά ο 27χρονος που κατηγορείται

Είκοσι ημέρες μετά τις καταγγελίες για βιασμό, ο νεαρός που συνελήφθη από την αστυνομία απέστειλε δήλωση στον ΑΝΤ1, την οποία ο σταθμός πρόβαλε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Μέσω της δήλωσής του ο 27χρονος ζητά να έχει ίση αντιμετώπιση με την 24χρονη που προχώρησε στην καταγγελία, καθώς όπως λέει «το να προβάλλεται η μια μόνο εκδοχή, δεν εξυπηρετεί το δικαίωμα ενημέρωσης, ούτε το κοινωνικό συμφέρον».

Ο ίδιος σημειώνει ότι «στη δικογραφία υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ,που καταρρίπτουν όσα ανυπόστατα ισχυρίζεται η μηνύτρια», ενώ σε άλλο σημείο της δήλωσης που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, αναφέρει ότι δεν υπήρξε βιασμός και ότι η μεταξύ τους σωματική επαφή έγινε με «την απόλυτη γνώση, συναίσθηση και συναίνεση της».

Πηγή: dikastiko.gr

