Μίνο Ραϊόλα: Στην Εντατική σε σοβαρή κατάσταση

Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει o ατζέντης των ποδοσφαιρικών σταρ Μίνο Ραϊόλα.

Ο Μίνο Ραϊόλα βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Σαν Ραφαέλε» του Μιλάνου.

Αυτός είναι ο συναγερμός που σήμανε η γερμανική εφημερίδα Bild για τις συνθήκες υγείας του μάνατζερ μεγάλων πρωταθλητών, από τον Ιμπραΐμοβιτς έως τον Ντοναρούμα και τον Χάαλαντ, είδηση όμως που αμέσως διαψεύστηκε από τον γραφείο Τύπου του διάσημου ατζέντη.

Ο Ραϊόλα νοσηλεύεται στο Σαν Ραφαέλε για «προγραμματισμένους ελέγχους», διευκρίνισαν στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA πηγές του επιτελείου του, το οποίο ήδη πριν από μια εβδομάδα, όταν διαδόθηκε η είδηση της νοσηλείας θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για κάποια επείγουσα επέμβαση.

