Πέθανε η Έλζα Σοάρες

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα, Έλζα Σοάρες.

Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών.

Γεννημένη σε μία φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σοάρες κέρδισε την καταξίωση, ηχογράφησε 36 άλμπουμ και τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Βραζιλίας το 2016.

Πολλά από τα τραγούδια της μιλούσαν για τη σκληρή ζωή στις φαβέλες, τα δικαιώματα των γυναικών και τον ρατσισμό στην κοινωνία της Βραζιλίας, θέματα για τα οποία προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.

«Ο ρατσισμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά προσπαθούμε να τον καταπολεμήσουμε και θα σημειώσουμε πρόοδο. Ο ρατσισμός είναι αρρώστια», είχε πει η Σοάρες στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε πέρυσι στο πρακτορείο Reuters.

Το 1966 η Έλζα Σοάρες παντρεύτηκε τον σταρ του ποδοσφαίρου Μανέ Γκαρίντσα, ο οποίος βοήθησε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1958 και το 1962, μαζί με τον θρυλικό Πελέ.

Η ταραχώδης 17χρονη σχέση τους τελείωσε όταν η Σοάρες χώρισε τον Γκαρίντσα επειδή εκείνος χειροδίκησε σε βάρος της κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Ο Γκαρίντσα πέθανε από κίρρωση του ήπατος το 1983. Η Έλσα Σοάρες πέθανε την ίδια ημερομηνία, 39 χρόνια αργότερα.

