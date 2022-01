Πολιτική

Κακοκαιρία “Ελπίδα” – Στυλιανίδης: Η Ελλάδα μπορεί να ανταπεξέλθει

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στον ΑΝΤ1 για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού ενόψει της κακοκαιρίας.

«Γίνονται συνεχείς συσκέψεις, έχουν παρθεί μέτρα με εκχιονιστικά και αλάτι, ώστε να κρατήσουμε και το εθνικό δίκτυο και τους δρόμους ανοιχτούς», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης για τις κινήσεις της Πολιτείας ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει σε δύο φάσεις τη χώρα μας, με την πρώτη να ξεκινά από σήμερα.

Σχετικά με το σε ποιες περιοχές επικεντρώνεται ο σχεδιασμός της πρόληψης είπε πως ανάλογα και με την πρόγνωση, «δίνουμε σημασία σε περιοχές κάτω από τη Θεσσαλία, όπως και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο».

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός θα υπάρχουν ενιαία συντονιστικά κέντρα, η Αστυνομία, ο Στρατός και η Πυροσβεστικής θα συμμετέχουν στα σχέδια που έχουν καταρτιστεί.

Τέλος, ο Χρήστος Στυλιανίδης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «η Ελλάδα έχει το προσωπικό να ανταπεξέλθει» σε τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα.

