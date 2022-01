Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: Ανάληψη ευθύνης για τον ξυλοδαρμό του καθηγητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την εισβολή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ξυλοδαρμό του καθηγητή.

Η ομάδα «Αναρχικοί/ες» ανέλαβε την ευθύνη για την εισβολή στην ΑΣΟΕΕ και την επίθεση σε καθηγητή την ώρα του μαθήματος.

Με κείμενό τους σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουστιαστικού χώρου, ανακοίνωσαν πως εκείνοι προέβησαν στον ξυλοδαρμό του καθηγητή.

Στο κείμενό της η ομάδα κάνει αναφορά ονομαστικά στον καθηγητή, κάνει λόγο για «προπηλακισμό» και όχι για ξυλοδαρμό, και κάνει εκτενή αναφορά στο περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

Κακοκαιρία “Ελπίδα” – Στυλιανίδης: Η Ελλάδα μπορεί να ανταπεξέλθει



Μαρούσι: Φωτιά κατέστρεψε εστιατόριο (εικόνες)