Κορονοϊός – Τζανάκης: Ο ιός κρύβει “άσσο στο μανίκι”

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν ο Νίκος Τζανάκης και ο Στέλιος Λουκίδης για την πορεία της πανδημίας και τις μεταλλάξεις.

Για την πορεία της πανδημίας στον κόσμο και την Ελλάδα μίλησαν στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Μονάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

‘Όπως εξήγησε ο Νικόλαος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο ιός παρουσιάζει πανευρωπαϊκά έξαρση, την ώρα που στη χώρα μας τα κρούσματα βρίσκονται σε ύφεση και οι επιστήμονες σε εγρήγορση υπό τον κίνδυνο δημιουργίας νέας και πιο επικίνδυνης μετάλλαξης.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν τα εμβόλια προκαλούν τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, εξήγησε πως, οι μεταλλάξεις αποτελούν «φυσική πορεία του ιού που πιέζεται να εξελιχθεί» και επεσήμανε πως «όσο ο ιός είναι στην κοινότητα, ψάχνει τρόπους να τρυπώσει σε όλα μας τα κύτταρα».

«Δεν έχουμε τελειώσει με την Όμικρον, μην πανηγυρίζουμε, ο ιός κρύβει άσσο στο μανίκι κι είμαι σίγουρος ότι θα τον βγάλει το επόμενο διάστημα», κατέληξε ο Ν. Τζανάκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στυλιανός Λουκίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, παρατήρησε πως «όλες οι νέες μεταλλάξεις ξεκίνησαν από χώρες με χαμηλό εμβολιαστικό κοινό, όπως η Ινδία».

Όσο για το αν η μετάλλαξη Όμικρον πλήττει περισσότερο τα παιδιά, είπε πως «δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις, υπάρχει γενικότερη διασπορά στην κοινότητα».

Ο καθηγητής τόνισε πως αυτήν τη στιγμή «νοσηλεύουμε 9 στους 10 ανεμβολιάστους, άνω των 65 με υποκείμενα. Αυτό είναι που οδηγεί τη μετάλλαξη Δέλτα, την Όμικρον».

Ενώ αναφερόμενος σε αυτήν την κατηγορία ασθενών που δεν εμβολιάζονται υπό το φόβο των υποκείμενων νοσημάτων, απάντησε πως «τα συνοδά νοσήματα κάνουν πιο μακρά τη νοσηλεία από τον κορονοϊό».

