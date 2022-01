Κοινωνία

Τροχαίο και φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών - Κορίνθου (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό. Αυτοκίνητο "λαμπάδιασε" μετά από τροχαίο, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα. Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος.

Πανικός και μποτιλιάρισμα προκλήθηκε, το πρωί της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με φορτηγό, με αποτέλεσμα να κλείσει και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός, στο ύψος της Χαλυβουργικής

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

??Ολοκληρώθηκε η κατάσβεσθη #πυρκαγιάς ??σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στην Ν.Ε.Ο.Α.Κ. (Χαλυβουργική). Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 ??οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 21, 2022

