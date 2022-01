Υγεία - Περιβάλλον

Self test στα σχολεία: Πόσα βγήκαν θετικά στον δεύτερο έλεγχο της εβδομάδας

Πόσα self test δηλώθηκαν θετικά ως χθες βράδυ, στον δεύτερο οριζόντιο έλεγχο της εβδομάδας. Τι γίνεται αν ένας μαθητής διαγνωσθεί θετικός.

Κατά τον δεύτερο οριζόντιο διαγνωστικό έλεγχο αυτής της εβδομάδας 1,6 εκατομμυρίου μαθητών και εκπαιδευτικών, βρέθηκαν 6.566 θετικά self test ως χθες βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζεται, ότι τα σχολεία άνοιξαν πριν 10 ημέρες με 15.547 θετικά self τεστ στον πρώτο έλεγχο. Τις 10 αυτές ημέρες έχουν γίνει περίπου 8 εκατομμύρια self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Συνεχίζεται η διάθεση στα φαρμακεία σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα, των self test για τις επόμενες εβδομάδες.

Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες. Για την αναστολή λειτουργίας τμήματος απαιτείται το 50%+1.

Τι θα γίνεται αν ένας μαθητής διαγνωσθεί θετικός

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή radid), η απομόνωση θα παρατείνεται.

