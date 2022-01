Κοινωνία

ΕΜΠ: Βανδαλισμοί στο κτήριο της Διοίκησης (εικόνες)

Βάνδαλοι έσπασαν τζάμια και πέταξαν μπογιές. Η αντίδραση της Πρυτανείας.

Εκταταμένες φθορές προκάλεσαν βάνδαλοι στο Κτήριο Διοίκησης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το "χτύπημα" έγινε εξωτερικά με σπάσιμο πολλών τζαμιών, καθώς και με μπογιές που πετάχτηκαν στο εσωτερικό.

Η αντίδραση της Πρυτανείας ήταν άμεση. Ενημέρωσε την ακαδημαϊκή κοινότητα για το γεγονός, παραθέτοντας και φωτογραφίες από τις καταστροφές, τονίζοντας: «Οι επιδιώξεις των βανδάλων είναι προφανείς, όπως και η οφειλόμενη αντιμετώπισή τους τόσο από πλευράς διοίκησης όσο και κοινότητας του Ιδρύματος».





