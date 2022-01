Πολιτισμός

Meat Loaf: Πέθανε ο τραγουδιστής

Η ανακοίνωση της οικογένειας του μουσικού για το θάνατό του.

Ο μουσικός και τραγουδιστής Meat Loaf πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με τον ατζέντη του, ο οποίος ωστόσο δεν έκανε γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Ο μουσικός πέθανε στο σπίτι του με τη σύζυγό του στο πλευρό του.

«Ξέρουμε πόσα σήμαινε για εσάς και εκτιμούμε πραγματικά τη συμπαράστασή σας αυτήν τη στιγμή που χάσαμε έναν εμπνευσμένο καλλιτέχνη κι έναν υπέροχο άνδρα», αναφέρει η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της, ευχόμενη πως «από την καρδιά του στις ψυχές σας: μην σταματήσουν ποτέ να ροκάρουν».

Το "Ι'd do anything for love" υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του

