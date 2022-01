Κοινωνία

Έμφυλή βία - Νέος Κόσμος: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τη σύντροφό του

Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές της γυναίκας και ειδοποίησαν τις Αρχές. Ο 31χρονος συνελήφθη και έκανε μήνυση στους αστυνομικούς.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Ειδικότερα, συνελήφθη 31χρονος αστυνομικός που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα που διαμένει το ζευγάρι και ειδοποίησαν την Αμεση Δράση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά επειδή η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και ο κατηγορούμενος δεν άνοιγε, μπήκαν από την μπαλκονόπορτα και συνέλαβαν τον αστυνομικό που χτυπούσε την άτυχη γυναίκα.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης όπου και κρατείται. Σημειώνεται, ότι ο συλληφθείς αργότερα υπέβαλε μήνυση κατά των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, επειδή μπήκαν στο διαμέρισμα.

