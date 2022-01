Κοινωνία

Σύλληψη ιερέα για βιασμό ανήλικης

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις, μετά από την σύλληψη του ιερωμένου.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε μετά από την σύλληψη ιερέα, που κατηγορείται για βιασμό ενός κοριτσιού, ηλικίας σύμφωνα με πληροφορίες, 12 ετών.

Μάλιστα, ο ιερωμένος κατηγορείται και για πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο ρασοφόρος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για μία σειρά από βαριές κατηγορίες. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του ανακριτή, για τα εξής αδικήματα:

Βιασμός

Κατάχρηση σε ασέλγεια

Αποπλάνηση ανηλίκου

Πορνογραφία

Ο ιερέας ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αναφέρεται:

«Συνελήφθη χθες (20-1-2022) το απόγευμα, δυνάμει εντάλματος, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ημεδαπός κατηγορούμενος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω κατηγορείται ότι σε παρελθόντα χρόνο, διέπραξε τα προαναφερόμενα αδικήματα σε βάρος ανήλικης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση για διενέργεια κύριας ανάκρισης. Σε βάρος του ημεδαπού εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη».

