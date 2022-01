Αθλητικά

Πελέ: Άσχημα τα νέα για την υγεία του

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο Πελέ, που αναμένεται να δώσει μεγάλη μάχη για την υγεία του.

Ο Πελέ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο το βράδυ της Πέμπτης (20/01), μετά από 48ωρη νοσηλεία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία σχετικά με την αφαίρεση όγκου του παχέος εντέρου, που έγινε πέρυσι.

Νωρίτερα, το ESPN Βραζιλίας, μετέδωσε ότι ο 81χρονος Πελέ, εισήχθη στο νοσοκομείο για χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε η ύπαρξη όγκων στο έντερο, στο ήπαρ και σε έναν πνεύμονα του «μαύρου διαμαντιού».

Ωστόσο, από το νοσοκομείο, αναφέρθηκε μόνο η θεραπεία για τον «όγκο του παχέος εντέρου», ενώ η κατάσταση της υγείας του, χαρακτηρίσθηκε «σταθερή».

