Η NASA στέλνει ιστιοφόρο για να εξερευνήσει αστεροειδή

Η NASA ανακοίνωσε την αποστολή NEA Scout η οποία έχει στόχο την εξερεύνηση ενός μικρού αστεροειδή. Στο διαστημόπλοιο της πρώτης αποστολής του προγράμματος Artemis της NASA στο οποίο περιλαμβάνονται επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη θα τοποθετηθεί και ένα σκάφος μεγέθους όσο ένα κουτί παπουτσιών.

Στη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Σελήνη το διαστημόπλοιο θα απελευθερώσει το μικροσκοπικό σκάφος το οποίο αφού θα κινηθεί αρχικά για λίγο μόνο του στη συνέχεια θα αναπτύξει ένα μεγάλο ιστίο που θα αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία για να κινείται.

Το διαστημικό ιστιοφόρο θα «κυνηγήσει» τον αστεροειδή 2020 GE που έχει διάμετρο 18 μέτρων και αν καταφέρει να τον βρει και να τον πλησιάσει θα πραγματοποιήσει διάφορες μελέτες σε αυτόν. Θα καταγράψει διάφορα δεδομένα όπως το σχήμα, την κίνηση και τον τρόπο που περιστρέφεται ο αστεροειδής.

Θα μελετήσει επίσης την επιφάνεια του αλλά και αν γύρω από αυτόν υπάρχει σκόνη ή άλλα υλικά που τον συνοδεύουν στην αέναη περιπλάνηση του στο ηλιακό μας σύστημα.

Η κάμερα του ιστιοφόρου θα καταγράψει φυσικά πολλές εικόνες του αστεροειδή που θα βοηθήσουν στο να διαπιστωθεί αν είναι ένα ενιαίο σώμα ή αν αποτελεί ένα σύνολο πολλών μικρότερων διαστημικών πετρωμάτων.

Σε περίπτωση που η αποστολή ολοκληρωθεί με επιτυχία θα γράψει ιστορία αφού θα είναι ο μικρότερος αστεροειδής που έχει εξερευνηθεί μέχρι σήμερα από το μικρότερο σε μέγεθος σκάφος που έχει χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν αναμένεται να βοηθήσουν τόσο στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών των αστεροειδών ώστε να αναπτυχθούν κάποιες τεχνολογίες εξουδετέρωσης τους σε περίπτωση κινδύνου αλλά και για την οργάνωση ρομποτικών ή και επανδρωμένων αποστολών σε αστεροειδείς.

