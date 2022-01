Life

“Η Φάρμα”: η επιστροφή που ξαφνιάζει! (βίντεο)

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ως πρόγευση για όσα θα δούμε το βράδυ στον ΑΝΤ1.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ VS ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

Ποια θα φύγει, απόψε, από τη ΦΑΡΜΑ;

Λίγο πριν από τη μεγάλη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ανακοινώνει πώς τα πήγαν οι παίκτες στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ της εβδομάδας και ο ΣΑΚΗΣ ξεκινάει το συμβούλιο και εκεί… βγαίνουν τα «μαχαίρια».

Εν τω μεταξύ, στο αποκλειστικό απόσπασμα απο το αποψινό επεισόδιο που προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό", οι παίκτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ακόμη μια έκπληξη, που αφορά ακόμη μια επιστροφή στην φάρμα:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΙΣ 21:30

Η πείνα έχει χτυπήσει την πόρτα της ΦΑΡΜΑΣ και οι παίκτες την νιώθουν για τα καλά στο πετσί τους. Μόνη τους ελπίδα είναι να κερδίσουν την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Το βράδυ πριν την ημέρα της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ο Κουτσαβάκης που είναι ξεκάθαρα υπέρ της Χριστιάννας, της λέει ότι δεν πιστεύει ότι θα φύγει. Το άλλο πρωί, βέβαια, κάνει μασάζ στη Μαρία.

Η αγελάδα της ΦΑΡΜΑΣ που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μάλλον λόγω των ορμονών της, όπως δηλώνει η Σάσα, εισβάλλει στον χώρο των αιγοπροβάτων για να τους κλέψει την τροφή. Οι παίκτες προσπαθούν να την ηρεμήσουν.

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ έρχεται και μαζί με τον Μάνο και τον Βασίλη πηγαίνουν να ελέγξουν την κατασκευή. Εκεί, ανακαλύπτει ότι οι παίκτες δεν έχουν διαβάσει σωστά τις οδηγίες και ότι η κατασκευή δεν έχει γίνει όπως πρέπει.

Η αποτυχημένη ΑΠΟΣΤΟΛΗ δεν στοιχίζει στους παίκτες μόνο το ΕΠΑΘΛΟ, αλλά τους επιβάλλεται και ποινή: για όλη την επόμενη εβδομάδα, η οποία προβλέπεται πολύ δύσκολη, θα μειωθούν στο ελάχιστο οι προμήθειές τους, ενώ θα πάρουν μόνο 12 πατάτες, 1 για κάθε παίκτη. Αυτό φέρνει γκρίνια και δημιουργεί ένταση ανάμεσα στον Μάνο και τον Γρηγόρη.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την αποτυχία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; Και πώς το αντιμετωπίζει ο Μάνος;

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, ο Σάκης τούς ξεκαθαρίζει τι ισχύει στη ΦΑΡΜΑ για τα ζώα, θέλοντας να βάλει ένα STOP στην πρόταση του Κουτσαβάκη να σφάξουν τον κόκορα. Κάτι για το οποίο τους έχει ενημερώσει, άλλωστε, και ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ. Επίσης, τους ρωτάει ποιος παίκτης θέλουν να επιστρέψει στη ΦΑΡΜΑ. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά η Σάσα, με κλάματα, ρωτάει επίμονα αν θα επιστρέψει η Αγγελική.

Οι δύο ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ είναι έτοιμες να αγωνιστούν. Ποια από τις δύο έχει την ψυχολογία να κερδίσει; Ποια το θέλει περισσότερο; Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ θα είναι ντέρμπι;

Ποια θα αποχωρήσει, τελικά, από τη ΦΑΡΜΑ και τι φόβους θα δημιουργήσει σε κάποιους από τους παίκτες αυτή η αποχώρηση; Ποιον θα αφήσει για ΑΡΧΗΓΟ, ο οποίος θα αλλάξει τις ισορροπίες;

