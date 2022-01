Υγεία - Περιβάλλον

Άυλη συνταγογράφηση: “Έκρηξη” στις εγγραφές ασφαλισμένων

Από τον Αύγουστο του 2020 προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης άυλων παραπεμπτικών, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2021 και άυλων ιατρικών βεβαιώσεων.

Ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια οι εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ).

Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2020 3.001.144 πολίτες έχουν καταχωρίσει στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr το τηλέφωνο και το e-mail τους, ώστε να λαμβάνουν μέσω μηνύματος τις ιατρικές συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις τους.

Αντίστοιχα, το τελευταίο διάστημα οι συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται άυλα ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 40% επί του συνόλου των συνταγών και παραπεμπτικών που εκδίδονται καθημερινά.

Η άυλη συνταγογράφηση αποτέλεσε μια από τις πρώτες νέες υπηρεσίες που προστέθηκαν στο gov.gr. Αποτελεί επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύτηκε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.

Το σύστημα λειτουργεί και εποπτεύεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Η αρχική λειτουργία της άυλης συνταγογράφησης περιλάμβανε τις ιατρικές συνταγές. Κατόπιν, τον Αύγουστο του 2020 προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης άυλων παραπεμπτικών και τον Σεπτέμβριο του 2021 άυλων ιατρικών βεβαιώσεων.

Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 2021 όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το MyHealth app. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες αποκτούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους σχετικά με την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση από το 2012 και εντεύθεν.

Τέλος, η άυλη συνταγογράφηση αξιοποιήθηκε και στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού. Ειδικότερα, κατά την περίοδο της προτεραιοποίησης ηλικιακών ομάδων, όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο ehealth.gov.gr έλαβαν SMS με προ-κράτηση ραντεβού, την οποία μπορούσαν να αποδεχτούν ή να τροποποιήσουν.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας προτάθηκαν εκατομμύρια ραντεβού με ταχύτητα και ακρίβεια, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του εμβολιαστικού προγράμματος.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Η άυλη συνταγογράφηση είχε και εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην γενικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πολίτων, όπως άλλωστε αποδεικνύει το γεγονός ότι 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή.

Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέγουμε από την άυλη συνταγογράφηση, είναι εξαιρετικά χρήσιμα στην προσπάθεια που κάνουμε σχετικά με τη χάραξη νέων πολιτικών Δημόσιας Υγείας, καθώς και ως προς τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών στην πράξη. Προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού».



Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι, μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, πάνω από ένας στους τρεις ενήλικες αξιοποιούν τη δυνατότητα της άυλης συνταγογράφησης.

Η ανταπόκριση των πολιτών και των γιατρών αποτυπώνει τη χρηστικότητα της υπηρεσίας, που αποτέλεσε το πρώτο από τα πολλά βήματα της στενής μας συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.

Ταυτόχρονα, η άυλη συνταγογράφηση είναι πολύ σημαντική για έναν επιπλέον λόγο, καθώς αντανακλά τη φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό: αξιοποιούμε δημιουργικά τα συστήματα που παραλάβαμε παράγοντας διαρκώς νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Νίκη Τσούμα δήλωσε: «Η εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης αποτέλεσε έναν κεντρικό άξονα του σχεδίου της σημερινής διοίκησης της ΗΔΙΚΑ που είχε στόχο να υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις την πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την αλλαγή των σχέσεων πολίτη-κράτους. Το έργο της άυλης αυτό έγινε εφικτό χάρη στην αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων της ΗΔΙΚΑ».

