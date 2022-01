Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Εντοπίστηκαν κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκαν τα πρώτα δύο κρούσματα της υποπαραλλαγής του κορονοϊού και στη χώρα μας.

Τα δύο πρώτα κρούσματα της υποπαραλλαγής του κορονοϊού Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στη χώρα μας.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους καθιερωμένους ελέγχους στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", είναι δηλαδή, εισαγόμενα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη, η υποπαραλλαγή ονομάζεται και stealth γιατί δεν ανιχνεύεται εύκολα.

Εμφανίστηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2021 και πρόκειται για τον δεύτερο κλάδο της Όμικρον.

Η υποπαραλλαγή αυτή, έχει μια μετάλλαξη στην θέση 67 που την κάνει μη ανιχνεύσιμη από την κλασική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ανίχνευσή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μαρία Τζομπανάκη: Το διαζύγιο και η συγκίνηση για τον γιο και τον εγγονό της



Τροχαίο και φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών - Κορίνθου (βίντεο)