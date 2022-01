Παράξενα

Αρνητής κορονοϊού επιτέθηκε με κουτουλιές σε Διοικητή νοσοκομείου!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ναύπλιο με αρνητή του κορονοϊού, ο οποίος επιτέθηκε με κουτουλιές στον Διοικητή του Νοσοκομείου.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ναύπλιο με αρνητή του κορονοϊού που επιτέθηκε με κουτουλιές στο διοικητή του νοσοκομείου, Θοδωρή Βασιλόπουλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου στον χώρο του νοσοκομείου όταν ο διοικητής, κ. Βασιλόπουλος έκανε την παρατήρηση σε επισκέπτη της Νοσηλευτικής Μονάδας να φορέσει τη μάσκα του.

Του κατάφερε χτύπημα στο πρόσωπο με το κεφάλι του, προκαλώντας του τραύμα, ευτυχώς ελαφρύ.

Επακολούθησε φασαρία και έντονος διαπληκτισμός ενώ στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας καταδικάζει το περιστατικό επίθεσης που καταγράφηκε στο χώρο της Ν.Μ.Ναυπλίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Βασιλόπουλο.

"Η επίθεση έγινε με αφορμή παρατήρηση που δέχθηκε συνοδός-επισκέπτης στο χώρο του νοσοκομείου, λόγω μη τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας.

Είναι αδιανόητο να μην τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι απαραίτητα για την προστασία μας απέναντι στην COVID-19, ειδικά σε χώρους όπως τα νοσοκομεία.



Από την αρχή της πανδημίας, όλοι μαζί και καθένας από εμάς ξεχωριστά, καλούμαστε να διαχειριστούμε μια ασυνήθιστη κατάσταση. Η επικινδυνότητα μιας κατάστασης είναι ανεξάρτητη από το τι εμείς νομίζουμε, πιστεύουμε ή αισθανόμαστε γι’ αυτήν.



Η πανδημία του SARS-CoV-2 είναι μια ευκαιρία να συνεισφέρουμε έμπρακτα, να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, να νοιαστούμε, να σεβαστούμε και να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο, την επιστήμη και τους θεσμούς. Η πανδημία είναι ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο εύθραυστη, ευάλωτη και πολύτιμη είναι η ζωή".



