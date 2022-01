Κοινωνία

Βαριές κατηγορίες στον ιερέα για το βιασμό ανήλικης

Σε αργία τέθηκε ο ιερέας που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης.

Αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο που αφορά βιασμό κοριτσιού συνελήφθη, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα, ο ιερέας που θα απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται την Τρίτη το πρωί.

Ο ιερέας ήρθε ενώπιον των Αρχών μετά τη δίωξη που ασκήθηκε χθες από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Νίκο Στεφανάτο που κινήθηκε ταχύτατα αμέσως μόλις παρέλαβε και μελέτησε την προανακριτική δικογραφία, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί σε βάρος ανήλικου θύματος. Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του κληρικού αφορά κατηγορίες για βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση ανηλίκου και πορνογραφικό υλικό που φέρεται να σχετίζεται με φωτογραφίες που -κατά τη δικογραφία- ο κατηγορούμενος ζητούσε να του στέλνει το κορίτσι.

Η δικογραφία φέρεται να περιγράφει σοκαριστικά στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεση της παθούσας με τις πράξεις να έχουν τελεστεί το χρονικό διάστημα από το 2019 έως τον Μάιο του 2020, όταν το κορίτσι ήταν 14 με 15 ετών, έως τα 16.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι από τον περασμένο Νοέμβριο φέρεται πως εκμυστηρεύτηκε στη θεία της όσα είχαν συμβεί με τον κληρικό. Αμέσως την υπόθεση που έφθασε ταχύτατα στις Αρχές ανέλαβε με προανάκριση το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο χθες διαβίβασε την δικογραφία στον εισαγγελέα Νίκο Στεφανάτο.

Ο κληρικός μετήχθη σήμερα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης στον Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Στο πλευρό του βρέθηκε στα δικαστήριο η κόρη του, η οποία φώναζε πως ο πατέρας της είναι αθώος.

Με απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, τίθεται σε αργία μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια όργανα της Ποινικής και Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης.

