Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο - Κορονοϊός: μάνα και παιδιά πέθαναν μέσα σε λίγους μήνες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός συνεχίζει να ξεκληρίζει οικογένειες. Ακόμη μια τραγωδία, με τρεις θανάτους στο ίδιο σπίτι, μέσα σε λίγους μήνες.

Μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία διαδραματίστηκε μέσα σε μόλις επτά μήνες στο Αγρίνιο, αφού μητέρα και δύο κόρες έφυγαν από τη ζωή από κορονοϊό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν τον Ιούνιο η Κωνσταντίνα Φωτοδήμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών από παθολογικά αίτια, ενώ πριν από περίπου δέκα ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή στη ΜΕΘ κορωνοϊού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Αγρινίου, η Ανθούλα Φωτοδήμου σε ηλικία 42 ετών.

Χθες, 20 Ιανουαρίου, έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια και η μητέρα των δύο γυναικών, η Μαρία Φωτοδήμου, σε ηλικία 67 ετών.

Τραγική φιγούρα πλέον ο Γιώργος Φωτοδήμος, σύζυγος της 67χρονης και πατέρας των δύο νεαρών γυναικών που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κηδεία της Μαρίας Φωτοδήμου θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στις 3:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Αγρίνιο.

Πηγή: Karvasaras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Meat Loaf: Πέθανε ο τραγουδιστής

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο