Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χαλκίδα

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Ασθενής σεισμός μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής βορειοδυτικά της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το Ευρωμοσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, η δόνηση έγινε 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλκίδας με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

