Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Δράμα για ταινία - υπερπαραγωγή

Χολιγουντιανή παραγωγή «προσγειώνεται» στα τέλη Απριλίου στη Δράμα. Ζητούνται κομπάρσοι.

Με επίκεντρο την πόλη της Δράμας και με το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων να έχουν ολοκληρωθεί ήδη, μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή αναμένεται να «προσγειωθεί» στην ανατολική Μακεδονία, με γνωστές αλλά και λιγότερο γνωστές γωνιές της να μετατρέπονται σε location κινηματογραφικών γυρισμάτων.

«Η εταιρία παραγωγής της συγκεκριμένης ταινίας προσέγγισε αρχικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό να κάνει αυτοψία σε συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι πιθανόν να ενδιέφεραν τον σκηνοθέτη της. Πρόκειται για μια ταινία δράσης που, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα σχετίζεται με ένα πρώην κατάδικο, ταινία που απαιτεί συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις, οι οποίες έχουν μάλιστα προχωρήσει», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM» ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Παπαθεοδώρου, εκτιμώντας πως μια τέτοια παραγωγή θα εμπλέξει και πληθυσμό αλλά και επαγγελματίες της πόλης της Δράμας και όχι μόνο.

Σημαντικό δε για την περιοχή είναι, όπως ανέφερε ο κ. Παπαθεοδώρου, το ιδιαίτερα σοβαρό ενδεχόμενο να συμμετέχει στα γυρίσματα σε πρωταγωνιστικό ρόλο και μεγάλος αστέρας του διεθνούς και του αμερικανικού κινηματογράφου. «Έχουμε ακούσει πως στην ταινία θα συμμετέχει -μεταξύ άλλων- ο διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, είδηση που μάλιστα έχει κυκλοφορήσει στην τοπική κοινωνία και, όπως είναι φυσικό, έχει ενθουσιάσει τους Δραμινούς- και όχι μόνο», ανέφερε ο κ. Παπαθεοδώρου.

Οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις κρίθηκε αναγκαίο να προχωρήσουν γρήγορα από τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν ακόμη και γυρίσματα σκηνών με ειδικά πρακτικά εφέ και εκρήξεις, «χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση για το φυσικό περιβάλλον».

Όπως εξήγησε επί της διαδικασίας ο κ. Παπαθεοδώρου, μέχρι σήμερα έχουν καταφτάσει στελέχη της παραγωγής της συγκεκριμένης ταινίας όπως και υπεύθυνος για τη φωτογραφία της στους δήμους Προσοτσάνης, Δράμας και Παρανεστίου, ενώ ακόμη και σήμερα η ταινία είναι «καθ' όλα έτοιμη για να ξεκινήσει η παραγωγή της σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις και σε ό,τι αφορά τα συναρμόδια υπουργεία». Χρονικά δε, η τελευταία ενημέρωση που έχει φτάσει στην Περιφέρεια είναι πως εξαιτίας της έξαρσης της Covid-19, τα γυρίσματα έχουν μεταφερθεί μερικές ημέρες μετά τον αρχικό χρόνο εκκίνησης, στα τέλη του ερχόμενου Απριλίου, αμέσως μετά το Πάσχα.

Φυσικά «σκηνικά»

Στις περιοχές αυτές, στο στόχαστρο είναι το σπήλαιο του Αγγίτη, το οποίο «ενθουσίασε ως τοποθεσία με τα φυσικά του χαρακτηριστικά τους ανθρώπους της παραγωγής», το Καπνολογικό Ινστιτούτο της Δράμας, ένα «ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας κτίριο σε απόσταση αναπνοής από τον αστικό ιστό της πόλης», στο οποίο αναμένεται να γυριστούν εξωτερικές και εσωτερικές σκηνές, αλλά και εξωτερικά location κοντά στην ορεινό όγκο και τη γέφυρα Παρανεστίου, μονοπάτια και φυσικά τοπία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικιλία γυρισμάτων.

Τα συγκεκριμένα σημεία, σύμφωνα με τον κ. Παπαθεοδώρου, έχουν προκριθεί από τον σκηνοθέτη της συγκεκριμένης κινηματογραφικής ταινίας, αφού «φαίνεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις του».

Όσο για το αν θα γυριστούν τμήματα ή το σύνολο των σκηνών για τη συγκεκριμένη ταινία στην περιοχή, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είπε πως ένα «σημαντικό κομμάτι της τελικής ταινίας να έχει γυριστεί στη Δράμα» θα είναι ένα «πολύ σημαντικό γεγονός».

Για τον λόγο αυτό «έχουν δοθεί όλες οι διαβεβαιώσεις στην παραγωγή» πως η Περιφερειακή Ενότητα ως θεσμικός φορέας θα στηρίξει με κάθε τρόπο τα γυρίσματα της ταινίας, κάτι που αποτελεί «δείγμα εξωστρέφειας» για τον τόπο και τους κατοίκους του, οι οποίοι έχουν ένα ακόμη «μπόνους», αφού θα μπορέσουν να πάρουν μια «γεύση» από Χόλιγουντ.

Μάλιστα, όπως συνέβη με τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να γίνει κάλεσμα σε κάστινγκ για βοηθητικούς ηθοποιούς από τον τοπικό πληθυσμό στις τοποθεσίες των γυρισμάτων. Ταυτόχρονα, όπως ανάφερε ο κ. Παπαθεοδώρου, έχουν γίνει και αρχικές συζητήσεις με επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει και παραμονή είτε του τεχνικού προσωπικού, είτε/και των ηθοποιών που θα συμμετέχουν στην παραγωγή.

